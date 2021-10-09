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Google "заигрывает с оппозицией". Адвокат оценила демарш
09 октября 2021, 16:40 • 104 • Политика
Google "заигрывает с оппозицией". Так, компания восстановила приложение "Навальный" в своём онлайн-магазине. Демарш западного интернет-гиганта оценила адвокат Сталина Гуревич.
Компания Google восстановила приложение "Навальный" в Google Store. Как передали соратники блогера Алексея Навального, интернет-корпорация, в частности, вернула доступ к видео и другим материалам, которые до этого подверглись блокировке.
Напомним, Apple и Google незадолго до парламентских выборов в России убрали из своих интернет-магазинов сервис оппозиционера в соответствии с требованиями прокуратуры и Роскомнадзора нашей страны.
Ситуацию в интервью для канала Царьград прокомментировала адвокат Сталина Гуревич. Она обратила внимание, что наши надзорные органы, к сожалению, не в силах непосредственно воздействовать на работу иностранных интернет-гигантов:
Собеседница "Первого русского" также назвала шаг западной корпорации "очередным демаршем" в отношении Москвы:
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