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Google "заигрывает с оппозицией". Адвокат оценила демарш

09 октября 2021, 16:40  •  104 • Политика
Google "заигрывает с оппозицией". Так, компания восстановила приложение "Навальный" в своём онлайн-магазине. Демарш западного интернет-гиганта оценила адвокат Сталина Гуревич.
Компания Google восстановила приложение "Навальный" в Google Store. Как передали соратники блогера Алексея Навального, интернет-корпорация, в частности, вернула доступ к видео и другим материалам, которые до этого подверглись блокировке.
Напомним, Apple и Google незадолго до парламентских выборов в России убрали из своих интернет-магазинов сервис оппозиционера в соответствии с требованиями прокуратуры и Роскомнадзора нашей страны.
Ситуацию в интервью для канала Царьград прокомментировала адвокат Сталина Гуревич. Она обратила внимание, что наши надзорные органы, к сожалению, не в силах непосредственно воздействовать на работу иностранных интернет-гигантов:
Накладываются штрафы, что-то блокируется по возможности. Но влиять законодательно на организацию, которая находится вне юрисдикции России, мы не можем, это физически невозможно. Поэтому они делают то, что считают нужным. Будут накладываться штрафы очередные. Но штрафы для такой корпорации, как Google, конечно, как слону дробина.
Собеседница "Первого русского" также назвала шаг западной корпорации "очередным демаршем" в отношении Москвы:
И это заигрывание с нашей оппозицией. Оно давно идёт, это совершенно очевидно. Это даже не столько заигрывание с оппозицией, сколько демонстративное проявление недружественности к нашему государству. И делается это, конечно, не для непосредственно там Навального и его компании, а так для так называемых западных партнёров, в угоду им. Поэтому нужно, конечно, придумывать какие-то механизмы влияния. Но пока их нет.

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