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Google пытается предотвратить панику среди пользователей Huawei

20 мая 2019, 10:54  •  86 • Политика
Корпорация Google пытается предотвратить панику среди пользователей гаджетов от Huawei в связи с возможным прекращением поддержки операционной системы Android. Проблемы вызвали санкции США против китайской технологической компании.
В корпорации Google выпустили заявление, призванное успокоить пользователей, уже владеющих устройствами Huawei.
Американская корпорация накануне сообщила о приостановке сотрудничества с китайскими партнерами в сферах, которые предполагают передачу оборудования, программного обеспечения и технических услуг, за исключением общедоступных по лицензии с открытым исходным кодом.
Однако, сообщает Reuters со ссылкой на заявление американской компании, владельцы нынешних смартфонов смогут пользоваться приложениями Google и операционной системой Android.
"Для пользователей наших сервисов Google Play и средства защиты Google Play Protect будут продолжать функционировать", - заверили в компании.
Предполагается, что следующие поколения гаджетов от Huawei лишатся доступов к Android, на них также будут недоступны многие популярные сервисы, включая Gmail и YouTube. При этом на Huawei будет возможно использование публичной версии операционной системы.
Напомним, администрация Дональда Трампа внесла Huawei Technologies Co Ltd в ограничительные списки. Впрочем, уже после этого министерство торговли США заявило о возможном сокращении ограничений для предотвращения выхода из строя существующих сетей и оборудования.
В Huawei уверяют, что готовили план действий в подобной ситуации в течение нескольких последних лет и разрабатывали собственные технологии на случай отключения Android. Некоторые из этих технологий уже используются в гаджетах, которые продаются на внутреннем китайском рынке.

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