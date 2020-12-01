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Google проиграет суд в России, но это ничего не изменит: Малофеев призвал действовать жёстче

01 декабря 2020, 23:35  •  19 • Политика
Учредитель телеканала Царьград уверен: компания Google проиграет суд в России, связанный с блокировкой Царьграда. Тот же исход наверняка будет и по другим спорам с американской корпорацией. Но это не изменит ситуацию, если не начать действовать жёстче. России нужны инструменты для того, чтобы остановить цензуру, навязанную даже не частной компанией, а США.
Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев подвёл итоги дискуссии в РИА "Новости" о противодействии цензуре западных интернет-платформ. В том числе собравшиеся говорили о блокировке в сервисе YouTube канала Царьграда.
"27 ноября состоялся суд против Google (ему принадлежит этот видеохостинг). Их юристы при попытке судьи выдать им повестку убежали из зала. Мол, если не получат её, то необязательно приходить на следующее заседание. Это говорит о степени их уважения к нашим законам. Они будут до последнего валять дурака", - подчеркнул Константин Малофеев.
Однако исход будет один: через год представители Google проиграют суд в России. Затем - не выполнят требования судебных приставов.
"Они так уже делали в других странах. И только если государство отстаивает свой цифровой суверенитет, как это произошло в Китае, они вынуждены будут всё исполнить", - полагает учредитель "Первого русского".
Что в этой связи следует делать государству? Малофеев предлагает алгоритм действий. Нам нужно принять в Госдуме уже внесённый туда закон против цифровой цензуры Запада. Но при этом:
1. Увеличить штрафы - в разы, брать их с оборота компаний;
2. Должна быть предусмотрена полная блокировка ресурса после определённого количества нарушений и штрафов;
3. Необходимо создать собственный видеохостинг - замену YouTube.
"Этим должно заниматься государство. Именно так это уже много лет происходит в США. Под патронажем Пентагона там обсуждают, что дальше делать в цифровой индустрии. И мы в России не должны делать вид, что есть частные интернет-компании, которые живут своей жизнью. А есть государство, которое занимается соблюдением свободы слова. Иначе из нас сделают цифровых рабов, которые будут думать, как Запад того хочет".

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