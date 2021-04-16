Google согласился обозначить как территорию России острова в Тихом океане, входящие в Курильскую гряду, сообщил депутат Василий Пискарёв. Политический консультант Андрей Перла отметил, что Курилы русские с 1945 года, и "удовлетворительной реакцию гуглокарт можно будет признать не раньше, чем они научатся обозначать полуостров Крым территорией России".

Google всё же сдался и согласился обозначить острова в Тихом океане, входящие в Курильскую гряду, как территорию России. Об этом по итогам встречи с представителями американской госкорпорации сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России Василий Пискарёв.

Политический консультант, журналист Андрей Перла довольно скептично отреагировал на сообщение о том, что Google всё же сдался и согласился работать в российском правовом поле. В подобное эксперт согласился поверить лишь тогда, "когда эта корпорация начнёт выполнять решение российского арбитражного суда - то есть восстановит аккаунт Царьграда".

"Что касается островов Курильской гряды, то тут нельзя не заметить, что у наших западных партнёров исключительно длинная шея. Жираф отдыхает, - иронично заметил Перла. - Сколько те острова, в глазах всего мира, принадлежат России? С 1945 года, однако".

По мнению политконсультанта, "удовлетворительной реакцию гуглокарт можно будет признать не раньше, чем они научатся обозначать полуостров Крым территорией России".

"Если этого тоже надо будет ждать больше 70 лет, наверное, вопрос о работе корпорации в России станет острым", - высказал политический эксперт свою точку зрения.

Напомним, ранее состоялось судебное разбирательство по заявлению Царьграда. Ответчиками по делу выступили ирландское и американское представительства Google, а также ООО "Гугл", зарегистрированное в России.

"Первый русский" в заявлении попросил признать недействительным отказ Google от договора-счёта, датированного 30 декабря 2019 года. Кроме того, телеканал требует вернуть доступ к его заблокированному аккаунту на YouTube. Суд отказал американской компании Google LLC в оставлении искового заявления без рассмотрения и обязал IT-гиганта восстановить доступ к странице на видеохостинге.

Google обязан выполнить решение Арбитражного суда Москвы в течение пяти дней с даты вступления судебного акта в силу. В противном случае с компании будет взыскана судебная неустойка в размере 100 тысяч рублей за каждый день просрочки.

"С условием еженедельного увеличения суммы ежедневно начисляемой судебной неустойки в два раза", - сказано в судебном решении.

Google поставили на счётчик, но ещё и взыскали первую сумму. Речь идёт о четырёх тысячах рублей государственной пошлины, которые американская компания должна выплатить Царьграду.