Google привел Фарион в бешенство

Интернет-поисковик Google сравнил творчество украинской советской художницы-примитивистки Екатерины Белокур с каракулями. В день ее рождения на странице американской поисковой системы появился так называемый «дудл» – изображение одной из картин Белокур.Это вызвало негодование у экс-депутата Верховной рады, националистки Ирины Фарион.Фарион возмутилась тем, что украинские СМИ использовали само понятие «дудл» и разобрала его происхождение.«Недавно захожу в «Гугл», и вижу, что поисковая система «Гугл» взяла себе за заставку картину Екатерины Белокур по случаю 120-летнего юбилея. Меня это очень потешило. Конечно, это прекрасно, что таким образом творчество гениальной украинки популяризировано.Но все мои позитивные эмоции сразу же были затемнены тем, когда я прочитала на каком-то носителе информацию вот такую: «Гугл» отметил 120-летие с дня рождения украинской художницы Екатерины Белокур праздничным «дудлом». Я сначала подумала, дурдомом. Потом, когда вчиталась, что какой-то дудл. Что же такое дудл и до каких пор неполноценные писаки, которые уполномочены загрязнять наше информационное пространство, употребляют эту лексическую единицу, которая не имеет ни малейшего отношения к украинскому языку. Я думаю, что даже не филологам было бы интересна, прежде всего история этого слова…Сначала это слово, с 17-го столетия, употребляли как существительное и это существительное имело уникальное значение, которое не имело никакого отношения к изображению, картинке. И означало это слово дурак. А позднее, как глагол, это слово начало означать обдурить… Что это слово еще означает в английском языке в так называемом открытом общенародном англо-украинском словаре? Мы читаем, что дудл как глагол означает что-то несознательно рисовать, рисовать закорючки какие-то, писать каракули, писать что-то небрежно. Вот творчество Екатерины Белокур передано через это слово», – заявила Фарион.