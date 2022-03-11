Google придумал очередное наказание для русских: Санкции коснутся и новых, и старых пользователей

Компания Google продолжила вводить санкции против русских. Новое наказание коснётся и новых пользователей, и тех, у кого уже есть аккаунт.

Издание Business Insider сослалось на источник из числа сотрудников Google и сообщило о новых санкции в отношении пользователей из России. Люди, которые собираются зарегистрировать новый аккаунт, не смогут получить доступ к облачному хранилищу этой компании.

Собеседник издания уточнил, что пользователей из Белоруссии новые ограничения не затронут.

Google придумал очередное наказание для русских, получающих от рекламной сети компании. В Adsense перестанут работать все аккаунты. Кроме того, новую учётную запись для рекламы создать будет нельзя, сообщает Telegram-канал Mash.