Google пошёл на ультиматум против России: Плевать на закон?

Телеканал "Царьград" официально прекращает переговоры с корпорацией Google о мировом соглашении. Это подтвердил учредитель телеканала "Царьград" Константин Малофеев. Google же фактически выдвигает недопустимый ультиматум нашему государству, требуя наплевать на наш же закон.

Сегодня в Москве 9-й Арбитражный апелляционный суд повторно рассматривает апелляцию компании Google на решение суда первой инстанции о полной разблокировке канала "Царьград-ТВ" в видеохостинге YouTube, восстановлении на той же площадке видеоархива и миллиона подписчиков канала, а также компенсации за потерянную монетизацию контента.

Внесённые в Конституцию России поправки, касающиеся приоритета законодательства нашей страны над иностранным, позволили ранее суду вынести решение в пользу телеканала "Царьград".

Если Google откажется его исполнять, то на компанию накладывается прогрессивная судебная неустойка - астрент: 100 000 рублей за каждый день неисполнения судебного решения. По подсчётам представителей Google, через полгода неисполнения судебного решения сумма штрафа может вырасти до 94 триллионов рублей.

"Ни копейки от штрафа, который заплатит Google, если не исполнит решения суда, не пойдёт мне в качестве дивидендов, - заявил учредитель телеканала "Царьград" Константин Малофеев. - У нас нет никакого меркантильного намерения. Мы боремся за суверенитет России в цифровом пространстве. Если штраф будет выплачен в нашу пользу, мы потратим все эти деньги на создание видеохостинга, альтернативного YouTube. Чтобы не надо было больше пользоваться вражеской платформой. Делаю сейчас такое заявление, чтобы больше не было инсинуаций на эту тему".

Тем временем Google фактически выдвигает недопустимый ультиматум нашему государству, требуя наплевать на наш же закон. В частности, корпорация указала, что якобы не сможет включить для "Царьграда" некоторые сервисы, связанные с перечислением вознаграждения, а также предупреждает о том, что будет подчиняться решениям Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), пишет Forbes.

Проще говоря, если суд удовлетворит иск "Царьграда", то Google перестанет удалять из своей поисковой выдачи ссылки на запрещённый контент, ранее заблокированный в России. То есть перестанет выполнять надлежащим образом требования 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

К слову, от юридической фирмы Baker McKenzie, представляющей интересы Google, "Царьград" получил "очень осторожную позицию". В документе указывается, что "Google восстановит как было", но с ограничениями.

Напомним, ранее телеканал предлагал IT-гиганту исполнить решение первичного суда, не дожидаясь, когда решение вступит в силу и придётся платить штраф. Однако ответчик затягивал переговоры под надуманными предлогами. Представители Google вместо конструктивного разговора постоянно выдвигали разного рода переговорные условия, которые якобы могли позволить перейти к решению сути вопроса.

Очевидно, что и новый ультиматум - один из способов затянуть процесс. Да к тому же весьма провокационный.

Руководство телеканала "Царьград" приняло решение отказаться от каких-либо переговоров с представителями Google по поводу мирового решения судебного спора. Константин Малофеев обратил внимание на то, что "общий концепт Google заключается в том, что он плюет на национальные государства". И не только в России, но и везде.

"Он считает, что мы все живём в Google или в Facebook. Словно Google и Facebook равны государствам. Так происходит ровно до тех пор, пока государство не принуждает их себя заметить. И я рад, что Россия становится на цифровом пространстве суверенной. Как это сделал Китай в своё время. Как это сейчас происходит в Евросоюзе, где на IT-гигантов накладывают многомиллионные штрафы, - высказался учредитель "Царьграда". - Сейчас у этих интернет-корпораций момент истины. Они либо сами осознают, что надо уважать суверенные государства, которые существуют тысячи лет и являются естественной формой объединения людей против хаоса. Либо их заставят это осознать. Это сделают суверенные государства. И Россия в их числе".

Напомним, 28 июля 2020 года компания Google, которой принадлежит видеохостинг YouTube, без всякого предупреждения заблокировала канал "Царьград-ТВ", нарушив тем самым свои собственные пользовательские правила. Позднее в Google объяснили произошедшее тем, что учредитель телеканала - известный русский предприниматель и политический деятель Константин Малофеев - находится под санкциями США из-за конфликта на юго-востоке Украины.