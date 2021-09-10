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Google поплатится за запрещёнку: Компании грозит новый штраф в 4 миллиона рублей

10 сентября 2021, 19:50  •  63 • Политика
Google пригрозили новым штрафом в России в 4 миллиона рублей. Поводом стал отказ IT-гиганта удалить запрещённый в России контент.
Роскомнадзор предупредил компанию Google о том, что ей грозит штраф в 4 миллиона рублей, за отказ не удалить запрещенный на территории России контент. Об этом говорится в заявлении Мирового суда Москвы.
Речь идёт о новом административно протоколе, который Роскомнадзор составил на компанию Google. Американскому IT-гиганту вменяется неудаление информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством России. Наказание для юрлиц за данное правонарушение предусматривает штраф от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.
В пятницу в суд поступил административный материал в отношении Google. Судебное заседание назначено на 29 сентября,
- сообщили "Интерфаксу" в суде.
Стоит отметить, что в тот же день Таганский суд Москвы рассмотри ещё два протокола в отношении Google за аналогичные правонарушения. По ним IT-гиганту грозит штраф уже в 12 миллионов.

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