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Google поплатится за запрещёнку: Компании грозит новый штраф в 4 миллиона рублей
10 сентября 2021, 19:50 • 63 • Политика
Google пригрозили новым штрафом в России в 4 миллиона рублей. Поводом стал отказ IT-гиганта удалить запрещённый в России контент.
Роскомнадзор предупредил компанию Google о том, что ей грозит штраф в 4 миллиона рублей, за отказ не удалить запрещенный на территории России контент. Об этом говорится в заявлении Мирового суда Москвы.
Речь идёт о новом административно протоколе, который Роскомнадзор составил на компанию Google. Американскому IT-гиганту вменяется неудаление информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством России. Наказание для юрлиц за данное правонарушение предусматривает штраф от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.
- сообщили "Интерфаксу" в суде.
Стоит отметить, что в тот же день Таганский суд Москвы рассмотри ещё два протокола в отношении Google за аналогичные правонарушения. По ним IT-гиганту грозит штраф уже в 12 миллионов.
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