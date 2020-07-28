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Google плюнул в лицо миллиону русских
28 июля 2020, 15:05 • 153 • Политика
Google плюнул в лицо миллиону русских после блокировки аккаунта телеканала Царьград в YouТube.
Напомним, что руководство видеохостинга YouТube, который является собственностью корпорации Google, заблокировало аккаунт Царьграда. Без предупреждения и каких-либо страйков канал был заблокирован в ночь на вторник. Миллион подписчиков канала оказались враз отрезаны от правды.
Пользователи Сети с огорчением восприняли новость, однако не удивились: кричащий о "тоталитарном режиме" в России Запад уже давно закрывает рты своим оппонентам.
"Это был вопрос времени. Сейчас в западных соцсетях предвыборный путч", - считает пользователь Facebook Daniil Mölder
"Я в такие моменты всегда думаю, какой бы вой поднялся, если бы в России сделали нечто подобное", - отмечает איסקוב איוון
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