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Google перешёл к шантажу государства. В РКН отреагировали на угрозу России

18 августа 2021, 11:35  •  39 • Политика
В Роскомнадзоре расценили заявление Google на случай окончательного проигрыша в суде по делу телеканала "Царьград" как попытку шантажа и давления на суд. "Угрожая российскому государству прекращением удаления из поисковой выдачи запрещённого контента, компания стремится манипулировать общественным мнением", - уточнили в РКН.
Свою позицию после ультиматума Google высказали в Роскомнадзоре. В частности, речь идёт о попытке шантажировать государство. Именно так в ведомстве расценивают позицию американской компании о том, что она не будет удалять из поисковой выдачи запрещённый в России контент в случае проигрыша в суде телеканалу "Царьград".
Подобную постановку вопроса в РКН сочли неприемлемой. В ведомстве возмутились тем, что "в споре двух бизнес-структур одна из сторон, желая оказать давление на суд, угрожает безопасности российских граждан".
В Роскомнадзоре прямо указывают на то, что угрожая нашему государству подобным прекращением удаления из поисковой выдачи запрещённого в России контента, "компания стремится манипулировать общественным мнением и оказать давление на судебные органы".
Однако ни для одной работающей на территории России компании в ведомстве не намерены делать исключения: есть закон, и его неукоснительно должны соблюдать все - и отечественный бизнес, и иностранцы. Никакого двойного толкования закона и быть не может.
К слову, только недавно Google получил очередной штраф за неудаление запрещённого контента. Решение принял мировой суд Таганского района Москвы. В общей сложности американская компания набрала штрафов на 14 миллионов рублей.
Ранее и учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев назвал позицию Google откровенным шантажом, обратив внимание на то, что это вообще общий концепт интернет-гиганта - плевать на национальные государства. То есть Google ведёт себя так везде, не только в России. Однако такая ситуация не может продолжаться вечно.
"Так происходит ровно до тех пор, пока государство не принуждает себя заметить. И я рад, что Россия становится на цифровом пространстве суверенной",
- написал Константин Малофеев в своём Telegram-канале.
В самой американской компании допускают, что "существование "Google Россия" может стать вынужденно невозможным".
"В случае наложения непропорционально большого штрафа, установленного в решении суда, существование "Google Россия" может стать вынужденно невозможным, и, следовательно, любое взаимодействие с компанией может быть существенно затруднено",
- цитируют "Известия" заявление пресс-службы корпорации.
Напомним, 28 июля 2020 года компания Google, которой принадлежит видеохостинг YouTube, без всякого предупреждения заблокировала канал "Царьград-ТВ", нарушив тем самым свои собственные пользовательские правила. Позднее в Google объяснили произошедшее тем, что учредитель телеканала - известный русский предприниматель и политический деятель Константин Малофеев - находится под санкциями США из-за конфликта на юго-востоке Украины.
Телеканал официально объявил о прекращении переговоров с корпорацией о мировом соглашении. В девятом арбитражном апелляционном суде в Москве попытались было приступить к рассмотрению апелляции Google на судебное решение и принять окончательное решение. Однако заседание пришлось отложить на 20 сентября, поскольку американская сторона вновь вернулась к излюбленной тактике, проявленной ею ещё в суде первой инстанции, - затягиванию дела.

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