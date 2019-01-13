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Google переименовал Российскую Федерацию в Мордор для украинцев

13 января 2019, 08:54  •  245 • Политика
Интернет-сервис Google.Translate специально для украинцев переименовал Российскую Федерацию в Мордор, обратили внимание пользователи соцсетей. Некорректный перевод даётся только при переводе с украинского языка на русский.
При попытке перевести с украинского языка на русский название страны зла из легендариума Джона Толкиена, интернет-сервис Google.Translate вместо "Мордор" выдает "Российская Федерация", обратили внимание пользователи соцсетей.
По всей видимости, сервис, использующий элементы самообучающегося искусственного интеллекта, "подхватил" уничижительное именование России от украинских националистов и российских либералов, склонных к очернительству. Впрочем, нельзя исключать и "пасхалочки" от разработчиков.
Известно, что периодически Google.Translate начинает выдавать приколы вместо корректного перевода, чтобы привлечь внимание пользователей Сети. Так, например, не так давно в соцсетях заметили, что фраза "с уважением из страны Беларуси" переводится на английский как "with respect from australia".
Что касается сбоев искусственного интеллекта, то именно так недавно администрация Google объяснила Конгрессу США тот факт, что в поисковой выдаче по запросу "идиот" лидирует американский президент Дональд Трамп.
Забавно) Дедушка Гугл сломался. Несите следующего pic.twitter.com/3RE7mAdrVt
— Юлия Витязева (@Vityzeva) 12 января 2019 г.

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