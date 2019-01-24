Google ответит перед депутатами за неверное обозначение принадлежности Крыма

После того как Google на своей карте обозначил Крымский полуостров как часть территории другой страны, спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил пригласить представителей компании для обсуждения нарушения ею конституции России.

Представители Google будут приглашены в Госдуму для обсуждения нарушения компанией конституции России. Соответствующее поручение сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин думскому комитету по безопасности после того, как на картах Google Крымский полуостров был изображен как часть территории другой страны, передает информагентство "Политика сегодня".

"Компания Google берет и отражает на своей карте Крым как территорию другой страны, а сегодня это территория России", - отметил Володин, подчеркнув, что это является прямым нарушением российской конституции.

"А то потом они еще что-то отрежут и припишут другой стране. Потом они будут вмешиваться так же, как вмешались в дела других государств", - выразил обеспокоенность спикер Госдумы, предложив использовать все имеющиеся возможности для защиты суверенитета нашей страны.