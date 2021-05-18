Google отказался чётко показывать сектор Газа на картах

Компания Google отказалась чётко показывать сектор Газа на Google Earth. Низкое разрешение снимков затрудняет анализ. Есть ли шанс, что ситуация изменится?

Большая часть Израиля и Палестинских территорий на онлайн-картах выглядит расплывчато - сказывается низкое разрешение. Нельзя рассмотреть, например, автомобили.

Журналисты BBC попытались разобраться, почему так происходит. Google постоянно заявляет, что регулярно обновляет данные о территориях с высокой плотностью населения. Как оказалось, сектор Газа - исключение.

Всё дело в том, что в интересах безопасности жителей Израиля в 1997 году была принята поправка Кила - Бингамана. Она не разрешает публиковать фотографии с разрешением более двух метров на пиксель. Ограничение коснулось не только Израиля, но и Палестинских территорий.

Впрочем, желающие могут получить свежие и качественные снимки с разрешением 40-50 сантиметров на пиксель. Некоторые компании, например провайдеры, готовы предоставить такие данные за определённую сумму.

Журналисты отправили запрос в Google, поинтересовавшись, когда компания выполнит свои обещания по поводу обновления и улучшения качества снимков на Google Earth. Там ответили, что снимки от провайдеров уже заносятся в базу, но пока возможность обновления карт лишь рассматривается. В ближайшее время более чётко увидеть сектор Газа на онлайн-картах не получится, подчеркнули в Google.