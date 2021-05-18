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Google отказался чётко показывать сектор Газа на картах

18 мая 2021, 05:40  •  67 • В мире
Компания Google отказалась чётко показывать сектор Газа на Google Earth. Низкое разрешение снимков затрудняет анализ. Есть ли шанс, что ситуация изменится?
Большая часть Израиля и Палестинских территорий на онлайн-картах выглядит расплывчато - сказывается низкое разрешение. Нельзя рассмотреть, например, автомобили.
Журналисты BBC попытались разобраться, почему так происходит. Google постоянно заявляет, что регулярно обновляет данные о территориях с высокой плотностью населения. Как оказалось, сектор Газа - исключение.
Всё дело в том, что в интересах безопасности жителей Израиля в 1997 году была принята поправка Кила - Бингамана. Она не разрешает публиковать фотографии с разрешением более двух метров на пиксель. Ограничение коснулось не только Израиля, но и Палестинских территорий.
Впрочем, желающие могут получить свежие и качественные снимки с разрешением 40-50 сантиметров на пиксель. Некоторые компании, например провайдеры, готовы предоставить такие данные за определённую сумму.
Журналисты отправили запрос в Google, поинтересовавшись, когда компания выполнит свои обещания по поводу обновления и улучшения качества снимков на Google Earth. Там ответили, что снимки от провайдеров уже заносятся в базу, но пока возможность обновления карт лишь рассматривается. В ближайшее время более чётко увидеть сектор Газа на онлайн-картах не получится, подчеркнули в Google.

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