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Google остановил рекламу в России. Но промахнулся с "наказанием" для русских
04 марта 2022, 09:20 • 354 • Политика
Компания Google приостановила продажу рекламы на своих сервисах в России в связи со спецоперацией на Украине. Однако, как отмечают интернет-пользователи, "наказание" для русских в итоге обернулось наказанием для украинских блогеров тоже.
"В свете исключительных обстоятельств мы приостанавливаем Google-рекламу в России", - цитирует агентство Reuters заявление представителей компании.
То есть приостанавливается продажа контекстной рекламы на сервисах компании в России. Просмотры русских в YouTube не монетизируются, а значит, за них не будут платить создателям видеоконтента.
Ситуация была ожидаема на фоне требования Роскомнадзора к Google прекратить распространять ложные рекламные сообщения на территории нашей страны, а также на фоне ранее введённых из-за начала спецоперации России на Украине санкций.
Однако интернет-пользователи отметили, что в попытке "наказать" русских в американской компании в итоге наказывают и украинских блогеров. Например, автор блога "Армянская вендетта" отмечает, что "авторы видео (в том числе из России) продолжат получать деньги за просмотры из других стран". Но решение, которое было принято в YouTube, "наносит удар не только по российским блогерам, но и по тем украинским, которые зарабатывали в том числе на российской аудитории".
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