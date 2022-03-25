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Google объявил войну "Миру": Карты русской платёжной системы не подключат к Google Pay

25 марта 2022, 22:05  •  286 • Политика
Google приостанавливает работу над подключением карт российской платёжной системы "Мир" к своему цифровому кошельку Google Pay, сообщает WSJ.
Компания Google приостановит работу по подключению карт российской платёжной системы "Мир" к цифровому кошельку Google Pay. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal.
Ранее США и ЕС наложили санкции на банковскую систему России. Из-за этого она оказалась отключена от платёжных систем Visa и Mastercard. Тем не менее внутри страны успешно действует система "Мир". Поэтому западные IT-гиганты перешли в атаку на неё.

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