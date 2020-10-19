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Google обложила данью разработчиков ПО. Наказание последовало немедленно

19 октября 2020, 19:35  •  142 • Политика
В Южной Корее продолжается парламентская проверка действий корпорации Google, обложившей данью всех разработчиков программного обеспечения (ПО), желающих продавать свои приложения через платформу американской корпорации. После разбирательств объявлено, что Google пересматривает свой план.
Южная Корея начала антимонопольное расследование в отношении корпорации Google в связи с планами последней проводить комиссионные сборы за покупки в приложениях.
Американский технологический гигант подвергся пристальному вниманию со стороны регуляторов Южной Кореи, а также индийских разработчиков приложений и предпринимателей после того, как в конце прошлого месяца обновил свою глобальную политику. В силу новые правила должны вступить в октябре 2021 года. Google намерена собирать комиссию в размере 30 процентов со всех цифровых покупок потребителей.
Против подобной меры, естественно, выступили южнокорейские разработчики. Ведь правила Google нарушают законодательство страны. Председатель Комиссии по справедливой торговле Республики Кореи Джо Сон Ук заявила, что по итогам парламентской проверки план Google пересматривается. Кроме того, чиновница добавила, что корпорация нарушает условия конкурентной борьбы, а это незаконно.
С обеспокоенностью Джо Сон Ук согласились и другие южнокорейские чиновники, сообщает информационное агентство Yonhap.

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