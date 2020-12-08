Google хватило скандала с русскими, чтобы принять верное решение? Соловьёв опубликовал скрин-ответ

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08 декабря 2020, 22:25 • 77 • Политика
Канал Соловьёва вернулся в тренды YouTube после одобрения в Госдуме законопроекта о блокировках интернет-площадок за цензуру российских СМИ.
YouTube-канал телеведущего Владимира Соловьёва вернулся в тренды видеопортала после того, как был незаконно исключён из подборки популярных видео. Об этом сообщил сам ведущий на своём Telegram-канале.
Канал "Соловьёв Live" перестал попадать в тренды YouTube с октября этого года, хотя до этого проходил туда регулярно. При этом видеопортал никак не реагировал на жалобы ведущего. Не помогло и требование Роскомнадзора. В ноябре ведомство попросило YouTube объясниться, но внятного ответа не получило.
На днях в Госдуме получил одобрение профильного комитета законопроект о блокировке в России интернет-площадок за цензуру российских СМИ. И, о чудо, буквально на следующий день канал Соловьёва вернулся в тренды YouTube.
Напомним, что YouTube пока так и не восстановил каналы Царьграда, которые были заблокированы летом этого года под надуманными предлогами. Также по-прежнему удалены каналы, сообщавшие о происходящем в Донбассе.
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