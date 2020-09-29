Google играет с законом в России, а русские готовят ответный удар в США: Совет дала Мария Захарова

Роскомнадзор просит Совет Федерации и Государственную Думу внести в законодательство меры по защите граждан России от цензуры на иностранных интернет-платформах. О решении сообщили в пресс-службе ведомства, подчеркнув, что в последнее время инциденты с незаконными блокировками происходят всё чаще. Таким образом, нарушается наше право на свободное получение информации, гарантированное 29 статьёй Конституции.

По большому счёту, иностранные платформы, работая в России, вводят свою цензуру, говорится в заявлении. Как известно, жертвой такой цензуры стал и "Первый русский". Канал Царьграда в YouTube блокировали, когда число подписчиков достигло миллиона человек! А фактически, аудитория была даже больше. Однако с интересами этого огромного числа зрителей в Google считаться не захотели. Этот спор учредитель Царьграда Константин Малофеев решает в судебном порядке.

Между тем, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ответ на письмо главного редактора Царьграда Дарьи Токаревой сообщила, что решение компании Google по блокировке нашего канала в YouTube, а также канала "Двуглавого Орла", безусловно стало "очередным примером политической цензуры и "двойных стандартов", а также "нарушением ключевых демократических принципов обеспечения свободы и плюрализма СМИ".

"Силами постоянных представительств России при ОБСЕ, Совете Европы и ЮНЕСКО в личной беседе с высокопоставленными международными чиновниками довели до соответствующих профильных структур российскую позицию о неприемлемости рестриктивных мер американских ИТ-гигантов в отношении русскоязычных СМИ, - добавила Мария Захарова в ответе. - Потребовали от секретариатов должным образом отреагировать на сложившуюся ситуацию, дать беспристрастную оценку дискриминационным действиям корпораций".

Предложила Мария Захарова и дополнительную меру реагирования. Пострадавшим российским СМИ следует обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и национальные судебные инстанции США. Конечно, если речь идёт о СМИ, работающих без государственного участия, что целиком и полностью относится к Царьграду.

"Кроме того, рекомендовали бы, заручившись поддержкой Союза журналистов России и Международной федерации журналистов, добиваться освещения фактов нарушений в отношении российских информресурсов на площадке действующей под эгидой СЕ платформы по содействию защите журналистики и безопасности журналистов", - заключила Мария Захарова.