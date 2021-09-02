|
Google и Apple приучают к русскому закону: Роскомнадзор поставил новый ультиматум
02 сентября 2021, 14:45 • 37 • Политика
Роскомнадзор направил в Google и Apple требование об ограничении в их сервисах доступа к приложению ФБК*. В противном случае компании ждут многомиллионные штрафы.
Уже далеко не в первый раз Роскомнадзор выдвигает ультимативное требование в адрес IT-гигантов, приучая их следовать букве законов России. На этот раз требование касается Google и Apple. Компаниям необходимо ограничить в их сервисах доступ к приложению ФБК*.
Новость дополняется.
*ФБК - Фонд борьбы с коррупцией. Организация, признанная экстремистской на территории России, а также иноагентом.
Подпишитесь на нас
37
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
29 августа 2021, 13:35
|
28 августа 2021, 09:10
|
31 августа 2021, 01:20
|
31 августа 2021, 05:00
|
28 августа 2021, 05:30
|
29 августа 2021, 15:25
|
27 августа 2021, 23:05