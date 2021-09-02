Google и Apple приучают к русскому закону: Роскомнадзор поставил новый ультиматум

Роскомнадзор направил в Google и Apple требование об ограничении в их сервисах доступа к приложению ФБК*. В противном случае компании ждут многомиллионные штрафы.

Уже далеко не в первый раз Роскомнадзор выдвигает ультимативное требование в адрес IT-гигантов, приучая их следовать букве законов России. На этот раз требование касается Google и Apple. Компаниям необходимо ограничить в их сервисах доступ к приложению ФБК*.

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*ФБК - Фонд борьбы с коррупцией. Организация, признанная экстремистской на территории России, а также иноагентом.