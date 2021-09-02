Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Зеленскому даже некуда будет возвращаться": Политолог о роковой ошибк...
Фото встречи Зеленского в США вызвало вопросы: "Что там за гробик на колёса...
Байден сделал "подарок Кремлю". Жители США в недоумении: "Причём ...
Упреки Зеленского о газе Михеев разбил одним вопросом: "Так зачем тебе тран...
Главная / Политика

Google и Apple приучают к русскому закону: Роскомнадзор поставил новый ультиматум

02 сентября 2021, 14:45  •  37 • Политика
Роскомнадзор направил в Google и Apple требование об ограничении в их сервисах доступа к приложению ФБК*. В противном случае компании ждут многомиллионные штрафы.
Уже далеко не в первый раз Роскомнадзор выдвигает ультимативное требование в адрес IT-гигантов, приучая их следовать букве законов России. На этот раз требование касается Google и Apple. Компаниям необходимо ограничить в их сервисах доступ к приложению ФБК*.
Новость дополняется.

*ФБК - Фонд борьбы с коррупцией. Организация, признанная экстремистской на территории России, а также иноагентом.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





37
Источник
Похожие новости
02 сентября 2021, 04:40
"Опасный самообман": Политолог объяснила, как Зеленский из США поставил под удар украинцев
02 сентября 2021, 04:40
Скабеева показала видео: "Вот что интересует журналистов на встрече Байдена и Зеленского"
02 сентября 2021, 01:00
"Двери НАТО открыты": Псаки филигранно перечеркнула надежды Украины
02 сентября 2021, 06:30
Чума в обычной трости: Япония уготовила для русских маленькую подлость
02 сентября 2021, 01:00
"Президент Левински": Американский канал пренебрёг фамилией Зеленского
02 сентября 2021, 08:20
"Дальше Воркуты не сошлют": Школьник поправил Путина и случайно стал "жертвой режима"
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 сентября 2021, 04:40
"Опасный самообман": Политолог объяснила, как Зеленский из США поставил под...
02 сентября 2021, 04:40
Скабеева показала видео: "Вот что интересует журналистов на встрече Байдена и Зе...
02 сентября 2021, 01:00
"Двери НАТО открыты": Псаки филигранно перечеркнула надежды Украины
02 сентября 2021, 06:30
Чума в обычной трости: Япония уготовила для русских маленькую подлость
02 сентября 2021, 01:00
"Президент Левински": Американский канал пренебрёг фамилией Зеленского
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 августа 2021, 13:35
Политолог предупредил о "страшной трагедии" между Россией и Украиной
28 августа 2021, 09:10
Киевские эксперты подвели итоги "Крымской платформы". Народ ударился в фольклор: "Хотите анекдот?"
31 августа 2021, 01:20
Россия отказалась поддержать резолюцию СБ ООН по Афганистану: Постпред назвал причины
31 августа 2021, 05:00
Байден сделал "подарок Кремлю". Жители США в недоумении: "Причём тут вообще украинцы?"
28 августа 2021, 05:30
На Львовщине найден труп американского военного
29 августа 2021, 15:25
Президент Эстонии впала в "транс" во время исполнения гимна
27 августа 2021, 23:05
Просто и гениально: Американский эксперт назвал удивительную особенность ракеты "Циркон"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.