Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Грохот над Горловкой: Ополченцы ответили на атаку ВСУ
Пойманный на провокации "Голос" попытались оправдать, но всё разрушило...
Японские читатели об инциденте с самолётом Ан-26: "Россия просто смеётся на...
Украинский политолог предостерёг Зеленского от ошибки: "Ждать у туалета – н...
Главная / Политика

Google и Apple не удалось увильнуть от вызова в Совет Федерации

16 сентября 2021, 12:25  •  118 • Политика
В Совете Федерации рассказали о реакции Google и Apple на приглашение посетить заседание комиссии о недопустимости вмешательства в выборы.
В Совфеде рассказали о реакции Apple и Google на заседание о выборах: "Коммуникация началась".
Компании Apple и Google ответили на приглашение посетить комиссию Совета Федерации по защите госсуверенитета в ходе заседания о выборах.
"До 10:00 мск они отреагировали, они всё получили, коммуникация началась", - заявил глава комиссии Андрей Климов в четверг. Комиссия будет обсуждать недопустимость вмешательства в выборы в России.
Политик не пояснил, будут ли присутствовать на заседании представители компаний, передаёт РИА Новости.
Сенатор отметил, что 16 сентября пройдёт заседание на тему "О фактах вмешательства американскими компаниями Google и Apple в выборы в Государственную Думу России".
Ранее приглашения были направлены руководителям подразделений компаний в России.
Ранее сообщалось, что к обеим компаниям у России "накопилось очень много вопросов".
В прошлом году сервис YouTube (принадлежит Google) заблокировал аккаунт Царьграда без объяснения причин, несмотря на огромную аудиторию подписчиков.
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск телеканала "Царьград" к компании Google и обязал компанию восстановить аккаунт и YouTube-канал в полном объёме, а также возобновить исполнение договора по монетизации канала.
Параллельно с этим развивался ещё один процесс: с Google судились обычные зрители, требовавшие восстановить свой доступ к телеканалу и его архивам. Замоскворецкий суд Москвы также встал на сторону заявителей.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





118
Источник
Похожие новости
16 сентября 2021, 03:15
Вопрос о "Железном куполе" для Украины поставил Псаки в тупик
16 сентября 2021, 05:05
"Железный купол" – символический подарок. Леонков объяснил, зачем он Украине: "Давно просили"
16 сентября 2021, 08:45
Байден снова оконфузился на весь мир. На этот раз с "парнем внизу"
16 сентября 2021, 03:15
Василий Небензя выступил против новых правил ООН: Требования о вакцинации нарушают права дипломатов
16 сентября 2021, 05:05
Эксперт предложил Киеву вступить в борьбу с Польшей за транзит газа в Европу
16 сентября 2021, 06:55
"Кремль сложно винить": Читатели FT оправдали Россию за "Северный поток – 2"
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 сентября 2021, 03:15
Вопрос о "Железном куполе" для Украины поставил Псаки в тупик
16 сентября 2021, 05:05
Украинская чиновница появилась перед мэром в пачке и пустилась в пляс
16 сентября 2021, 08:45
«Нафтогаз» объявил ФРГ и РФ ультиматум: Контракт с «Газпромом» в обмен на транзит газ...
16 сентября 2021, 01:20
«Обнаружили тело закопанным в подвале»: что известно об убийстве школьницы в Орловско...
16 сентября 2021, 05:05
"Железный купол" – символический подарок. Леонков объяснил, зачем он Украин...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 сентября 2021, 04:20
Лидер Китая жестко пристыдил Байдена: в личной встрече отказано
14 сентября 2021, 22:50
Киев готов оставить Европу без российского газа из-за "Северного потока-2"
14 сентября 2021, 01:45
Японские читатели об инциденте с самолётом Ан-26: "Россия просто смеётся над нами"
10 сентября 2021, 04:15
Семь выводов из истории с "Северным потоком – 2": В Болгарии переосмысли отношение к ЕС
11 сентября 2021, 01:20
Спортсменам Украины обещают 10 млн за победу над Россией: Стало известно, кто дал на это деньги
15 сентября 2021, 00:40
Пойманный на провокации "Голос" попытались оправдать, но всё разрушило одно фото
15 сентября 2021, 08:00
О чём промолчали в Киеве: Юрист указал на подлость участников "Крымской платформы"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.