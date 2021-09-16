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Google и Apple не удалось увильнуть от вызова в Совет Федерации
16 сентября 2021, 12:25 • 118 • Политика
В Совете Федерации рассказали о реакции Google и Apple на приглашение посетить заседание комиссии о недопустимости вмешательства в выборы.
В Совфеде рассказали о реакции Apple и Google на заседание о выборах: "Коммуникация началась".
Компании Apple и Google ответили на приглашение посетить комиссию Совета Федерации по защите госсуверенитета в ходе заседания о выборах.
"До 10:00 мск они отреагировали, они всё получили, коммуникация началась", - заявил глава комиссии Андрей Климов в четверг. Комиссия будет обсуждать недопустимость вмешательства в выборы в России.
Политик не пояснил, будут ли присутствовать на заседании представители компаний, передаёт РИА Новости.
Сенатор отметил, что 16 сентября пройдёт заседание на тему "О фактах вмешательства американскими компаниями Google и Apple в выборы в Государственную Думу России".
Ранее приглашения были направлены руководителям подразделений компаний в России.
Ранее сообщалось, что к обеим компаниям у России "накопилось очень много вопросов".
В прошлом году сервис YouTube (принадлежит Google) заблокировал аккаунт Царьграда без объяснения причин, несмотря на огромную аудиторию подписчиков.
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск телеканала "Царьград" к компании Google и обязал компанию восстановить аккаунт и YouTube-канал в полном объёме, а также возобновить исполнение договора по монетизации канала.
Параллельно с этим развивался ещё один процесс: с Google судились обычные зрители, требовавшие восстановить свой доступ к телеканалу и его архивам. Замоскворецкий суд Москвы также встал на сторону заявителей.
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