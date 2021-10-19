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Google грозит новый штраф: Мизулина назвала рекордную сумму

19 октября 2021, 18:10  •  39 • Политика
Роскомнадзор пригрозил Google оборотным штрафом. Он может составить до 22 миллиардов рублей, рассказали в Лиги безопасного интернета.
Компании Google может грозить штраф до 22 миллиардов рублей в связи с неудалением запрещённой в России информации. Об этом рассказала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
Речь идёт о намерении Роскомнадзора взыскать с компании оборотные штрафы, то есть штрафы, сумма которых привязана к годовой выручке компании. Такой штраф может составить от 5 до 10% от годового оборота Google.
Штраф в отношении компании Google может составить до 22 миллиардов рублей,
- уточнила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
Напомним, что Google продолжает копить штрафы, не реагируя на запросы ведомств России на удаление запрещённого контента. В связи с этим в Роскомнадзоре готовы перейти к более радикальным мерам.
Параллельно с этим развивался ещё один процесс: с Google судились обычные зрители, требовавшие восстановить свой доступ к телеканалу и его архивам. Замоскворецкий суд Москвы также встал на сторону заявителей.
Учредитель "Первого русского" Константин Малофеев ранее объяснял, что цель IT-корпораций, в том числе Google, - это получение нового статуса наравне с государствами и даже выше.
Google ведёт себя так везде, не только в России. Он считает, что все мы живём в Google. Словно он сам равен государствам. Но так происходит ровно до тех пор, пока государство не принуждает себя заметить. И я рад, что Россия становится на цифровом пространстве суверенной. Как это сделал Китай в своё время. Как это происходит в Евросоюзе, где на IT-гигантов налагают многомиллионные штрафы,
- подчёркивал ранее Малофеев.

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