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Google грозит новое расследование в России и полная блокировка

28 сентября 2021, 11:20  •  194 • Политика
ИТ-корпорации должны соблюдать законы России. И вмешательство в политическую жизнь нашей страны чревато расследованием и даже полной блокировкой. В том числе, подобное грозит корпорации Google, которая уже вынуждена была выслушать вердикты суда.
Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев полагает, что реакция на вмешательство ИТ-гигантов в политическую жизнь нашей страны может быть разной. В том числе, не исключено закрытие иностранных сетей на территории России.
В период выборов, прошедших в России, иностранные платформы не только размещали материалы, которые можно расценить как вмемшательство в нашу политическую жизнь, но и продвигали их. Дмитрий Медведев описал происходившее, как "полное безорбразие":
Да, в какой-то момент выполнили решение Роскомнадзора и приостановили эту деятельность. Но в какой момент - ровно в день начала голосования, - напомнил Медведев в беседе с RT, подчеркнув, что до выборов "машина раскручивалась", и де-факто желаемого заказчики достигли.
В России есть закон, который можно использовать для "воспитания" ИТ-гигантов, иностранных социальных сетей. Платформы можно блокироввать вовсе или ограничить их, наконец, подвергнуть крупным штрафам, напомнил Медведев. Более того, может быть рассмотрен вопрос о расследовании в отношении ИТ-гигантов, вмешивавшихся в выборы России.

ИТ-корпорации ставят себя выше государства

Остаётся напомнить, что наказание для ИТ-корпораций в России уже последовало. Осталось лишь реализовать его. В прошлом году сервис YouTube (принадлежит Google) заблокировал аккаунт Царьграда в YouTube без объяснения причин, несмотря на огромную аудиторию подписчиков. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск телеканала "Царьград ТВ" к компании Google и обязал компанию восстановить аккаунт и YouTube-канал в полном объёме, а также возобновить исполнение договора по монетизации канала.
Параллельно с этим развивался ещё один процесс: с Google судились обычные зрители, требовавшие восстановить свой доступ к телеканалу и его архивам. Замоскворецкий суд Москвы также встал на сторону заявителей.
Учредитель Первого русского Константин Малофеев ранее объяснял, что цель ИТ-корпораций, в том числе, Google - это получение нового статуса, наравне с государствами и даже выше:
Google ведет себя так везде, не только в России. Он считает, что все мы живём в Google. Словно он сам равен государствам. Но так происходит ровно до тех пор, пока государство не принуждает себя заметить. И я рад, что Россия становится на цифровом пространстве суверенной. Как это сделал Китай в свое время. Как это происходит в Евросоюзе, где на IT-гигантов накладывают многомиллионные штрафы, - подчёркивал ранее Малофеев.

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