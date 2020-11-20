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Google, Facebook и Twitter ведут войну против граждан России за их же деньги - Дугин

20 ноября 2020, 00:40  •  48 • Политика
Роскомнадзор сможет замедлять трафик ресурсов, допускающих дискриминацию российских СМИ. Политолог Александр Дугин назвал это вопрос маркёром для власти в России. "На нашей территории работают иностранные спецслужбы, ведут против нас войну, и на наши же собственные средства, а мы воспринимаем это как должное", - отметил он.
Законопроект об ограничении доступа к интернет-платформам, допускающим цензуру в отношении российских СМИ, даёт Роскомнадзору право замедлять трафик таких ресурсов. Меру прокомментировал для Царьграда политолог и лидер Международного евразийского движения Александр Дугин.
Он отметил, что полностью поддерживает подобного рода инициативы, потому что компании вроде Google, Facebook и Twitter наживаются на гражданах России и подвергают их дискриминации за их патриотизм. Потому что, с одной стороны, эти американские компании продают и ставят свою рекламу, а с другой, всячески цензурируют ресурсы, которые внушают нашему народу любовь к своей стране.
"Это просто враждебное действие. Это ведение против России войны. То есть это как бы мы оплачиваем войну против себя. Эта ситуация совершенно ненормальная", - указал Александр Дугин в интервью Царьграду.
Он напомнил, как YouTube заблокировал телеканал Царьград и другие российские и пророссийские СМИ. Дугин отметил, что его самого подвергли цензуре в Google, YouTube и Twitter.
"То есть на нашей территории работают иностранные спецслужбы, ведут против нас войну, и на наши же собственные средства, а мы воспринимаем это как должное. Конечно, это абсолютно ненормально", - подчеркнул политолог.
В этой связи он рад, что в Госдуму наконец внесли законопроект об ответственности иностранных платформ за ведение политики внутри России. Этот вопрос станет маркёром - является в России власть суверенной или нет, подытожил эксперт.

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