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Google, Facebook, Amazon и Apple – под подозрением: Минюст США решил выяснить, как IT-гиганты "душат конкуренцию"
25 июля 2019, 06:24 • 53 • В мире
Большое антимонопольное расследование начинает Министерство юстиции США. Под прицелом – крупные IT-компании, которые на мировом рынке занимают лидирующее место и, как предполагается, "душат конкуренцию".
Антимонопольный комитет постарается выяснить, каким образом такие технологические гиганты, как Google, Facebook, Amazon и Apple смогли занять доминирующие позиции и нет ли в их деятельности действий, снижающих конкуренцию или направленных на подавление инноваций.
Во время расследования будут внимательно изучены жалобы на то, что гиганты "душат конкуренцию" и дана оценка опасениям потребителей по поводу поисковых платформ, сетей и фирм, которые предоставляю розничные услуги.
Как заявили в Минюсте США, "американцы должны иметь доступ к свободным рынкам, где все компании имеют возможность открыто конкурировать друг с другом.
О том, что антимонопольный комитет Минюста США собирается начать крупномасштабное расследование в отношении IT-гигантов, чтобы выявить нарушение антимонопольного законодательства, сообщалось еще в июне текущего года. При этом в расследовании примет участие и Федеральная торговая комиссия США.
По мнению Сохраба Гайрата, специалиста по информационной безопасности, в недавнем времени сотрудничавшим в Facebook, со стороны властей такой расследование – правильный и своевременный шаг, благодаря которому можно будет защитить интересы небольших IT-компаний. Именно они нередко создают интересные инновации, которые позднее перекупаются компаниями-гигантами.
В качестве пример Гайрат привел веб-сервер nginx. Когда-то его разработал Игорь Сысоев, российский специалист, работавший в Rambler простым администратором. А теперь этой инновацией бесплатно пользуются Facebook и "ВКонтакте".
Исходя из этого, Сохраб Гайрат полностью поддерживает инициативу антимонопольного расследования, если в результате можно будет регулировать деятельность IT-гигантов.
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