Антимонопольный комитет постарается выяснить, каким образом такие технологические гиганты, как Google, Facebook, Amazon и Apple смогли занять доминирующие позиции и нет ли в их деятельности действий, снижающих конкуренцию или направленных на подавление инноваций.

Во время расследования будут внимательно изучены жалобы на то, что гиганты "душат конкуренцию" и дана оценка опасениям потребителей по поводу поисковых платформ, сетей и фирм, которые предоставляю розничные услуги.

Как заявили в Минюсте США, "американцы должны иметь доступ к свободным рынкам, где все компании имеют возможность открыто конкурировать друг с другом.

О том, что антимонопольный комитет Минюста США собирается начать крупномасштабное расследование в отношении IT-гигантов, чтобы выявить нарушение антимонопольного законодательства, сообщалось еще в июне текущего года. При этом в расследовании примет участие и Федеральная торговая комиссия США.

По мнению Сохраба Гайрата, специалиста по информационной безопасности, в недавнем времени сотрудничавшим в Facebook, со стороны властей такой расследование – правильный и своевременный шаг, благодаря которому можно будет защитить интересы небольших IT-компаний. Именно они нередко создают интересные инновации, которые позднее перекупаются компаниями-гигантами.

"Крупные компании действительно намеренно душат конкурентов", - заявил эксперт в беседе с 360.tv.

В качестве пример Гайрат привел веб-сервер nginx. Когда-то его разработал Игорь Сысоев, российский специалист, работавший в Rambler простым администратором. А теперь этой инновацией бесплатно пользуются Facebook и "ВКонтакте".

Исходя из этого, Сохраб Гайрат полностью поддерживает инициативу антимонопольного расследования, если в результате можно будет регулировать деятельность IT-гигантов.