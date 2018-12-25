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Google будет "любить" российское законодательство, пока штрафы остаются такими мелкими - депутат

25 декабря 2018, 03:09  •  49 • Политика
Депутат Андрей Свинцов заявил, что пока размеры штрафов остаются такими мелкими, корпорация Google будет показывать, как она любит российское законодательство и, оплатив незначительные для нее суммы, дальше нарушать закон.
Намерение корпорации Google оплатить штраф в размере 500 тысяч рублей, выписанный Роскомнадзором за то, что компания отказалась удалять из поисковой выдачи сайты, содержащие запрещенную в России информацию, прокомментировал в беседе с информагентством Nation News депутат Госдумы Андрей Свинцов. По его мнению, необходимо помнить о том, что за каждым решением Google стоит множество специалистов высочайшей квалификации.
В случае со штрафом Роскомнадзора корпорации легче пойти на сотрудничество с российским ведомством и оплатить небольшой по американским меркам штраф, чем начинать саботировать работу, отметил депутат, напомнив, что в США подобные штрафы исчисляются миллионами долларов.
Пока штрафы остаются такими незначительными, подобные ситуации, по словам Свинцова, будут повторяться еще не один раз, и корпорация "будет грациозно показывать, как она любит российское законодательство". Однако если повысить штрафы до американского уровня, то Google сразу же начнет предъявлять России обвинения в ограничении свободы слова и права на свободный доступ к информации, считает депутат.

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