Гоночный атом: почему США намерены увеличить расходы на ядерное оружие до $20 млрд

Белый дом согласен увеличить расходы на поддержание и модернизацию американского ядерного арсенала до $20 млрд в следующем году. Об этом заявил глава комитета сената США по вооружённым силам Джеймс Инхоф. По его словам, рост расходов на программы Национального управления по ядерной безопасности нужен, чтобы «догнать Россию». По мнению экспертов, подобными заявлениями лоббисты ВПК пытаются добиться выделения дополнительных средств, раздувая и без того рекордно большой военный бюджет.

Администрация президента США Дональда Трампа запросит $20 млрд на модернизацию и обслуживание ядерного оружия в 2021 финансовом году, который начнётся 1 октября 2020-го. Об этом сообщает американское оборонное издание Defense News со ссылкой на руководителя комитета сената США по вооружённым силам Джима Инхофа.

Ранее американские СМИ сообщали о возможности выделения меньшей суммы — $17,5 млрд.

По словам Инхофа, Белый дом согласился выделить больше денег, а именно $20 млрд, которые ранее запрашивало руководство Национального управления по ядерной безопасности.

«Решение таково: я победил, вы проиграли. Думаю, в бюджет вернутся те показатели, которых мы и хотели», — заявил Инхоф после беседы с министром энергетики США Дэном Бруйеттом. — Нам нужно приступить к модернизации и догнать Россию».

В военном бюджете США на 2020 год было предусмотрено выделение $16,5 млрд Национальному управлению по ядерной безопасности.

Это подразделение Министерства энергетики ответственно за поддержание и укрепление безопасности и повышение эффективности ядерного арсенала страны. Если в 2021 году ведомству выделят $20 млрд, это будет означать почти 20%-ный рост финансирования программ по поддержанию работы и модернизации ядерного оружия.

Аппаратная борьба

Неделей раньше американские СМИ сообщили, что в администрации Трампа развернулась борьба за финансы, выделяемые на модернизацию ядерных сил.

Глава Национального управления по ядерной безопасности Лиза Гордон-Хагерти ещё в конце прошлого года началa агитировать в пользу увеличения бюджета на модернизацию ядерного оружия в 2021 финансовом году до $20 млрд. Однако против этой идеи выступило бюджетное управление Белого дома.

Тогда, как сообщает американское издание The Dispatch, Гордон-Хагерти, обращаясь к непосредственному начальнику Дэну Бруйетту, заявила, что снижение темпов финансирования программы модернизации ядерного оружия «представляет серьёзный риск с точки зрения возможностей страны в области сдерживания и ставит под угрозу её статус сверхдержавы».

«Из-за столь значительных сокращений под вопросом оказывается наша способность обеспечивать безопасное, надёжное и эффективное ядерное сдерживание. При таком уровне финансирования Национальное управление по ядерной безопасности будет вынуждено практически сразу пойти на количественное и качественное сокращение арсенала», — подчеркнула Гордон-Хагерти.

Эту точку зрения поддержали и в сенате США. 16 января 12 сенаторов-республиканцев, среди которых был и Джим Инхоф, обратились к Трампу с просьбой о встрече для обсуждения возможного замедления темпов финансирования ядерных программ.

Законодатели выразили обеспокоенность тем, что программы по производству боеголовок будут «необратимо отложены» и что средства на будущие ядерные исследования придётся перепрофилировать для поддержания разрушающейся ядерной инфраструктуры по всей стране. Обеспокоенность выразили и в нижней палате.

«Модернизировать ядерные силы США критически важно для нашей безопасности. Темпы продвижения наших противников, в том числе России и Китая, могут обернуться преодолением превосходства и эффективности наших средств ядерного сдерживания. Президент Трамп чётко обозначил, что твёрдо намерен обеспечить Национальному управлению по ядерной безопасности полное финансирование: $20 млрд в этом году с достаточными надбавками в последующие годы. По этому вопросу и дискутировать не следует», — заявила влиятельный конгрессмен от Республиканской партии Лиз Чейни, дочь бывшего вице-президента времён Джорджа Буша — младшего Дика Чейни.

Как отметил в беседе с RT эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, за всеми заявлениями американских политиков о соперничестве с Россией стоят меркантильные интересы лоббистов военно-промышленного комплекса США.

«Это всё делается для того, чтобы усилить американскую экономику и военно-промышленный комплекс, — подчеркнул Блохин. — В Америке военно-промышленное лобби очень влиятельное. И всё делается для того, чтобы привлечь ещё больше денег в эту сферу. Поэтому они пытаются играть на российской и китайской угрозе».

При этом руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов отметил в разговоре с RT, что Россия обогнала США, за меньшие деньги создав более совершенное ядерное оружие.

«Россия действительно направила много усилий на полное переоснащение ядерной триады. Поэтому американцам есть что догонять», — заявил Михайлов.

«Приоритет номер один»

Модернизация американского ядерного арсенала выделена в числе приоритетов для Вооружённых сил США в американской Стратегии национальной безопасности 2017 года. Вышедший в начале 2018 года Обзор ядерного потенциала США особо отмечал необходимость разработки тактического ядерного оружия. В частности, предполагалось разместить боеголовки пониженной мощности на ракетах Trident II на подводных лодках с целью сдерживания России.

По мнению американских стратегов, существующие боеголовки якобы слишком разрушительны, Москва не верит, что США могут их применить в случае конфликта в Европе. Поэтому боеголовки меньшей мощности должны обеспечивать более надёжное сдерживание РФ.

Бомба В61, готовая к загрузке в самолёт

© af.mil

Другой проект — программа создания авиабомбы B-61-12 с регулируемой мощностью взрыва. Однако в России отмечают, что США, «понижая» мощность своих ядерных боеприпасов, понижают и порог применения ядерного оружия.

В январе 2019 года бюджетное управление конгресса отмечало, что Вашингтон планирует потратить $494 млрд на содержание и модернизацию стратегической ядерной триады до 2028 года. Из них $15 млрд — на тактическое ядерное оружие.

По словам Александра Михайлова, не до конца ясно, «против кого американцы собираются использовать разработки в области снижения мощности» оружия, однако «любое расширение линейки ядерных боеприпасов, естественно, ведёт к расширению арсеналов».

В июле 2019 года в ходе утверждения своей кандидатуры в сенате нынешний глава Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли назвал модернизацию ядерного оружия «приоритетом номер один».

Как считает Константин Блохин, действия США по разворачиванию гонки ядерных вооружений «ломают всю систему международной безопасности».

«США выходят то из одного договора, то из другого. Всё это показатель того, что мы живём в крайне турбулентном и непредсказуемом мире», — отметил политолог.

В 2021 году истекает срок действия договора СНВ-III, который ограничивает размеры российских и американских ядерных арсеналов. В 2020-м Москва и Вашингтон должны принять решение о продлении соглашения. И хотя российский президент Владимир Путин ранее высказался за пролонгацию договора, американская сторона столь однозначного намерения сохранить краеугольный камень системы контроля над стратегическими вооружениями не демонстрирует.

По мнению Константина Блохина, Россия, сделав ставку на новые технологии, сможет обеспечить собственную безопасность, не втягиваясь в гонку вооружений с США.

«Мы уже им ответили. Сейчас мы являемся лидерами в сфере гиперзвукового вооружения», — утверждает политолог.