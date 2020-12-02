Гонконгу нужно больше, чем слова Кэрри Лэм

Кэрри Лэм рассказала об эволюции Гонконга за последние 12 месяцев больше, чем она, возможно, предполагала. Чуть больше года назад, выступая перед Законодательным собранием после нескольких месяцев уличных протестов, глава исполнительной власти Гонконга была осмеяна и, в конечном итоге, вынуждена завершить свое выступление по видеосвязи.

В этом году оппозиционные законодатели были отстранены от власти: их либо свергли, либо отправили в отставку. То же самое относится и к уличным протестам, после того как в июне был принят закон «О национальной безопасности», который призван покончить с инакомыслием.

Кэрри Лэм в течение более чем двух часов почти не шелохнулась, произнося речь из примерно 24 000 слов с поразительной скоростью, уделяя больше внимания вопросам национальной гордости и безопасности, а не столь необходимым экономическим стимулам. Была оказана поддержка государственному жилищному строительству и социальному обеспечению, но ни то ни другое не касается основных проблем одной из самых развитых экономик мира. Если среди примерно 200 представленных инициатив и были новаторские, то их трудно оценить из-за недостатка деталей.

После нескольких месяцев протестов, пандемии и экономических волнений у Лэм появилась возможность сделать то, о чем она говорила с самого начала, — возобновить работу Гонконга, — но она решила не использовать ее.

Это стало проявлением бюрократической пустоты, тем более поразительной, учитывая, что в прошлом месяце Лэм отменила свое выступление якобы для того, чтобы получить помощь от Пекина. Вместо того чтобы выступить с речью в октябре, в традиционно самый жаркий месяц политического календаря Гонконга, она вместе с председателем КНР Си Цзиньпином присутствовала на торжествах по случаю 40-летия особой экономической зоны Шэньчжэнь. Этим она четко обозначила политические приоритеты.

Совет Пекина, судя по всему, заключался в том, чтобы придерживаться этого курса.

Лэм тщательно выверила все пункты свой речи. Она уделила время более тесным связям с материком и особенно с большим районом залива, который центральное правительство рассматривает как средство интеграции Гонконга и Макао с близлежащими материковыми городами, включая субсидии для расширения возможностей трудоустройства там молодых гонконгцев. Это маловероятно, учитывая, что многие выражают обеспокоенность тем, что их задерживают за участие в протестах, и опасаются снижения зарплат. Существовали более тесные связи для финансовых рынков, авиации и даже поставок вакцин из-за границы. В одном особенно запутанном сегменте, подчеркивающем основу риторики, которая пронизывала всю речь, Лэм предложила создать зону сотрудничества в области инноваций и технологий между Гонконгом и Шэньчжэнем, которая будет представлять собой «одну зону, два парка» на «одной реке, двух берегах» под эгидой «одной страны, двух систем».

Затем последовала защита июньского закона «О национальной безопасности», преподнесенного как вынужденная мера. Мера, которая не повлияет на свободу Гонконга, заверила Лэм. Система образования, тем временем, будет стремиться к воспитанию нравственного характера и культурной самобытности.

Экономическая и социальная поддержка оказалась менее восторженной без существенных дотация сверх ранее выделенных 310 миллиардов гонконгских долларов. Была предпринята попытка облегчить драматическую нехватку домов в Гонконге с большим предложением земли и государственного жилья. К сожалению, возросла озабоченность по поводу увеличения государственных расходов, несмотря на то, что в бюджете достаточно места для маневра. На самом деле не было и попытки что-то изменить, лишь констатировалось неутешительное положение в вопросах социального обеспечения. На самом деле только небольшая часть даже квалифицируется или обращается за помощью — примерно 7% безработных Гонконга в сентябре.

Ожидания перед выступлением Лэм были не высоки, но даже при таком настрое многие оказались разочарованными. Немногие сердца и умы будут завоеваны скорострельной речью, которая мало что дала. Но, возможно, это никогда не было честолюбием. В отличие от прошлого года, на улицах тихо, и это может кого-то успокоить. Но по-прежнему нет видения, которое могло бы излечить глубинные конфликты - подавленные на данный момент, но далеко не разрешенные.