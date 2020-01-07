Гонконг и Тайвань: большой Китай в тупике • 73 • Аналитика

Протесты в специальном административном районе

Который месяц в китайском специальном административном районе Гонконг идут массовые манифестации. И эта картинка нам постоянно транслируется с телеэкранов. Рассказывают о пострадавших, о требованиях протестующих и так далее… И почему-то иногда это чуть ли не новость номер один. А «революция зонтиков» была ещё в 2014 году.



И эти самые протесты поражают наблюдателей своей массовостью и организованностью. И одновременно тревожно вещается о проблеме, заключённой в данных протестах для официального Пекина и о том, что официальный Пекин намеревается сделать: надо ли вводить войска? И к каким последствиям это приведёт… Скажу сразу: я, безусловно, не являюсь экспертом по внутрикитайской тематике и, естественно, крайне далёк от понимания всех тонкостей данного политического процесса. Однако меня с определённого момента стала раздражать бесконечность данных процессов.







Сколько можно, в конце концов? Что там не так, ребята? Вообще, с 1860-го и до 1997-го года Гонконг был британским (в 1860 году после поражения Китая во второй опиумной войне территории Коулунского полуострова к югу от Баундари-стрит и острова Камнерезов были переданы в вечное владение Великобритании согласно Пекинскому договору) и как-то особо мощных протестов там, например, в 90-е, не наблюдалось. И передан он был достаточно мирно и получил в составе Китая «очень особый статус». Невероятно особый. И даже китайцу с китайским паспортом так просто в Гонконг не попасть: там типа что-то пограничного контроля.



Wiki:



«Согласно совместной китайско-британской декларации и Основному закону Гонконга, территории предоставлена широкая автономия до 2047 года, то есть в течение 50 лет после передачи суверенитета. В рамках курса «Одна страна, две системы» и «Гонконгом управляют сами гонконгцы в условиях высокой степени автономии», в течение этого периода Центральное народное правительство КНР берёт на себя вопросы обороны и внешней политики территории, в то время как Гонконг оставляет за собой контроль над законодательством, полицией, денежной системой, пошлинами и иммиграционной политикой, а также сохраняет представительство в международных организациях и мероприятиях».

Вот такая вот автономия была предоставлена. Представительство в международных организациях. Но что-то пошло не так. Давайте признаем честно: де-факто Гонконг в состав Китая вошёл не совсем и не до конца. И тем не менее, уже в 10-е годы мы имеем мощный политический кризис. А как мы все опять же таки прекрасно понимаем, конечная цель Пекина — полная интеграция Гонконга. Так как иначе управлять страной и что-то там планировать достаточно сложно. Учитывая факт наличия, типа в составе, такого вот «анклава».





Так вот, уже без всякой интеграции вспыхнули беспорядки, что заставляет невольно задуматься об общей перспективности всего проекта «одна страна — две системы». Вот если бы объединялись, например, южный и северный Китай, то какая-то логика бы имела место быть, а тут мы имеем несопоставимые величины: один город и громадная страна. И городить из-за этого какую-то «надсистему»? А зачем? Не слишком ли сложно и затратно? Или это «так» нужно Китаю и совсем не нужно Гонконгу? Или что вообще происходит?



Какая-то странная картинка нарисовалась: не сильно заметно в Гонконге «прокитайских» сил. Вообще незаметно. Народ массой валит протестовать. Вариант с вводом войск выглядит вообще очень странно: что мы получим по итогам? И как это будет выглядеть? Нет, в 1968-м британцы тоже вводили туда войска, но они были как бы оккупанты. А китайцы вроде как свои. Но сильно почему-то этой «свойскости» не заметно. Не заметно как-то у гонконгцев никакого «китайского патриотизма».



Попала КПК с этим самым Гонконгом как кур в ощип. Протестует де-факто один город, но типа «политический кризис в Китае». Кстати, вполне возможно, что как раз политический кризис в Китае имеет место быть (а он имеет место быть), но вот с Гонконгом он связан весьма и весьма опосредованно. И тем не менее мы постоянно что-то там слышим о революции зонтиков в Гонконге и о проблемах Китая в этой связи. Причём, что самое обидное, никакого раскола, как уже было сказано, в Гонконге не наблюдается и никто за Пекин всерьёз не выступает.



Я понимаю, что всё не так просто и за данными протестами стоят вполне конкретные силы, это и ежу понятно. Но неужели руководство Китая не понимало культурно-политических последствий почти полуторавекового британского владычества? Неужели они не догадывались, что там «закладок» будет поставлено не просто много, а очень много? Неужели они всерьёз доверяли британской порядочности в делах политических (территорию сдал — территорию принял)?



Вам не кажется, что при «воссоединении» были допущены какие-то серьёзные ошибки? Стоило ли оно того? И вот уже Китай вводит санкции против США… чтобы защитить Гонконг. От кого, простите? Зачем такие вот сложности? Просто такое вот впечатление складывается, что в глобальном противостоянии США и Китая Гонконг играет не совсем на стороне Китая. А у Китая, кстати, и без Гонконга внутренних проблем хватает, возникших вследствие «опережающего развития побережья».





И вот ставить «на уши» громадную страну из-за капризов одного города? Оно того стоит? И, главное, сколько этот самый политический кризис будет продолжаться? Стоит ли овчинка выделки? Ведь, как я понимаю, изначально предполагалось, что «возврат Гонконга» повысит авторитет китайского государства как на международной арене, так и внутри Китая. Там даже циферблат электронный в центре Пекина ставили с отсчётом времени до возврата Гонконга. И во что это всё вылилось?



Я понимаю, логика была следующая: главное — вернуть, а там разберёмся. Как оказалось, все основные проблемы возникли как раз после возвращения. Там что, простите, ликвидировали автономию и ввели китайскую полицию? Раздали всем цитатники Мао и заставили их разучивать наизусть? Что не так-то?



Wiki:







«Бюро безопасности Гонконга предложило законодательному собранию принять поправку в закон Гонконга об экстрадиции в феврале 2019, которая, как предполагалось, должна была включить Китай, Макао и Тайвань в список 20 стран, с которыми уже были договорённости об экстрадиции подозреваемых в преступлении».

То есть вопрос в экстрадиции преступников в Китай (в данном конкретном случае на Тайвань, с которым у Китая нет дипотношений). Но чёрт возьми, в чём же тогда заключается принцип «одна страна», если даже преступников никто в Китай передавать не хочет? То есть как бы с Дону (то есть из Гонконга) выдачи нет? Это значит — одна страна? Вы так это понимаете? Интересное кино получается… Так в чём единство, брат? Где оно, это единство?



И тут мы «внезапно» узнаём, что гонконгцам категорически не нравится китайская правовая система. Ну и зачем тогда объединяться? Вокруг чего объединяться? Даже очень разные (независимые) государства имеют соглашения о выдаче преступников. А тут внутри одной страны подобный принцип не действует. Ну и как с этим жить? Китайское руководство понять как раз вполне себе можно — бред какой-то получается по факту.



Тупик и ловушка. Отступить тут КПК никак нельзя — полная потеря престижа. А гонконгцы устраивают протесты. Против выдачи преступников по факту. Как-то всё «не так» получилось. Хвалили Китай за образцовое воссоединение с Гонконгом, хвалили… и, похоже, перехвалили. Даже через 20 лет гонконгцы себя китайцами не чувствуют.



Почему у нас ракеты падают, а самолёты не получаются

«Воссоединение» с Тайванем

Я не буду здесь пересказывать интереснейшую историю гражданской войны в Китае и историю бегства проигравших чанкайшистов на Тайвань и создания ими там своего государства. Самое главное — Тайвань был изначально категорически враждебен континентальному Китаю. Принципиально и категорически враждебен. И так было практически всю его историю. Выросло несколько поколений тайванцев, для которых коммунистический Китай — злейший враг. При этом, как и Гонконг, Тайвань с Пекином экономически сотрудничает, но не более.



И вот именно с этих самых позиций идея «воссоединения» с Тайванем выглядит достаточно странно. Беда как раз в том, что жителям Тайваня это не нужно категорически. Там их не американцы «оккупировали», они сами по себе хотят жить отдельно. И вот это реально проблема. Там ещё товарищи китайцы планы «силовой операции» разрабатывают, а товарищи американцы отправляют в тот регион авианосцы. Ещё, значится, публикуются сугубо теоретические планы захвата Тайваня с материка… Вот зачем это всё?



Так сказать, в чём профит? То есть во многом китайская внешняя политика оказывается «подвешена» на «неизбежный» военный конфликт с Тайванем. Зачем это им? Это своего рода ловушка: вот сейчас у нас типа большая проблема, но вот решим её, и всё будет хорошо.



Во-первых, абсолютно непонятно, как долго будет длиться «проблемный» период. И чего он будет стоить в политическом плане и дипломатическом. Знаете ли, бесплатных пирожных не бывает. Если вы десятилетиями концентрируете свои ресурсы на одном (возможно, тупиковом) направлении, вы теряете время и другие возможности. Зачем оно вам?



Во-вторых, абсолютно непонятно, как и чем этот самый конфликт разрешится: и Китай, и Тайвань существуют не в вакууме, а плотно завязаны в систему международных взаимоотношений. К чему приведёт попытка силового решения, можно только догадываться.



Ну и, в-третьих, не до конца ясно, что получится в результате пусть даже успешного вхождения Тайваня в состав КНР. Меня, знаете ли, «терзают смутные сомнения», особенно судя по примеру Гонконга. А если ещё будет реальное вторжение, со стрельбой, трупами и пожарами? И массовым бегством тайваньцев за границу?



Кто вообще сказал, что подобная афера века выгорит? Рассматривают почему-то «чисто военный вариант». Дескать, Китай может захватить Тайвань. Конечно, может. А дальше-то что делать? Каковы будут методы политического урегулирования? Что выиграет от этой операции Китай? Что проиграет? Полная неизвестность.



По сути дела, воссоединение с Тайванем — это своего рода прыжок в темноту, можно и ноги поломать. Упёртость — оно, конечно, дело хорошее, но не всегда и не во всём. То есть политика Китая более чем предсказуема, и даже направление этой самой политики более чем предсказуемо. То есть появляется великолепный повод для манипуляций.



Должна ли вся политика громадного государства вертеться вокруг одного, пусть и китайского острова, — вопрос дискуссионный. Как-то вот это слегка смущает — желание любой ценой решить «тайваньский вопрос». Что это, уязвлённое самолюбие? Но большая политика не может строиться на эмоциях.





Политика и иллюзии

Не является ли в целом подобная политика иллюзорной? Когда громадная держава десятилетиями прилагает свои усилия к весьма сомнительной цели? Создавая себе при этом кучу проблем и уделяя откровенно недостаточно внимания решению иных задач? Почему-то вспоминается, как практически весь 19-й век Россия ломилась на Балканы, освобождать братьев-славян от турецкого ига. Независимость Беларуси — в интересах России



Да, именно так, практически весь 19-й век после разгрома Бонапарта мы потратили на возню с православными братьями, что принесло нам многочисленные расходы, кровавые войны, Парижский конгресс 1856-го года, Берлинский конгресс 1878-го года и выстрелы в Сараево 28 июня 1914-го…



После чего вполне предсказуемо все балканские православные братья-славяне развернулись на Запад, а Болгария вообще две мировые войны воевала против России. Такое складывается впечатление, что мы потратили 19-й век немного не на то, на что надо было потратить. Такое впечатление складывается, что кто-то нас втянул в эту нелепую авантюру, которая по итогам ничего хорошего нам не принесла.



После распада СССР нам очень долго внушали, что главное для России — это взаимоотношения с Украиной. А как же — братский народ… При этом логические аргументы, а именно откровенная русофобия официального Киева, как-то не сильно учитывались. Экономическое и политическое значение современной Беларуси близко к нулю, но опять же таки нам во все уши жужжат, что надо интегрироваться. Причём интегрироваться бесконечно и любой ценой.



Не пытается ли кто-то нами таким образом манипулировать? И нет ли у нас более насущных задач? И стоит ли вообще строить большую политику на эмоциях? То есть, безусловно, во всех вышеуказанных ситуациях политику проводить было бы надо, но вот намертво привязывать её к конкретному зарубежному городу, будь то Белград, Варна или даже Бобруйск, — представляется большой ошибкой. Ни в коем случае нельзя лишать себя свободы политического манёвра.



В своё время Австро-Венгерская (двуединая) монархия хотела любой ценой решить сербский вопрос. И это ей даже почти удалось. Когда великая держава хочет любой ценой решать мелкие (а тем более чужие) проблемы, добром это, как правило, не заканчивается.



Который месяц в китайском специальном административном районе Гонконг идут массовые манифестации. И эта картинка нам постоянно транслируется с телеэкранов. Рассказывают о пострадавших, о требованиях протестующих и так далее… И почему-то иногда это чуть ли не новость номер один. А «революция зонтиков» была ещё в 2014 году.И эти самые протесты поражают наблюдателей своей массовостью и организованностью. И одновременно тревожно вещается о проблеме, заключённой в данных протестах для официального Пекина и о том, что официальный Пекин намеревается сделать: надо ли вводить войска? И к каким последствиям это приведёт… Скажу сразу: я, безусловно, не являюсь экспертом по внутрикитайской тематике и, естественно, крайне далёк от понимания всех тонкостей данного политического процесса. Однако меня с определённого момента стала раздражать бесконечность данных процессов.Сколько можно, в конце концов? Что там не так, ребята? Вообще, с 1860-го и до 1997-го года Гонконг был британским (в 1860 году после поражения Китая во второй опиумной войне территории Коулунского полуострова к югу от Баундари-стрит и острова Камнерезов были переданы в вечное владение Великобритании согласно Пекинскому договору) и как-то особо мощных протестов там, например, в 90-е, не наблюдалось. И передан он был достаточно мирно и получил в составе Китая «очень особый статус». Невероятно особый. И даже китайцу с китайским паспортом так просто в Гонконг не попасть: там типа что-то пограничного контроля.Wiki:Вот такая вот автономия была предоставлена. Представительство в международных организациях. Но что-то пошло не так. Давайте признаем честно: де-факто Гонконг в состав Китая вошёл не совсем и не до конца. И тем не менее, уже в 10-е годы мы имеем мощный политический кризис. А как мы все опять же таки прекрасно понимаем, конечная цель Пекина — полная интеграция Гонконга. Так как иначе управлять страной и что-то там планировать достаточно сложно. Учитывая факт наличия, типа в составе, такого вот «анклава».Так вот, уже без всякой интеграции вспыхнули беспорядки, что заставляет невольно задуматься об общей перспективности всего проекта «одна страна — две системы». Вот если бы объединялись, например, южный и северный Китай, то какая-то логика бы имела место быть, а тут мы имеем несопоставимые величины: один город и громадная страна. И городить из-за этого какую-то «надсистему»? А зачем? Не слишком ли сложно и затратно? Или это «так» нужно Китаю и совсем не нужно Гонконгу? Или что вообще происходит?Какая-то странная картинка нарисовалась: не сильно заметно в Гонконге «прокитайских» сил. Вообще незаметно. Народ массой валит протестовать. Вариант с вводом войск выглядит вообще очень странно: что мы получим по итогам? И как это будет выглядеть? Нет, в 1968-м британцы тоже вводили туда войска, но они были как бы оккупанты. А китайцы вроде как свои. Но сильно почему-то этой «свойскости» не заметно. Не заметно как-то у гонконгцев никакого «китайского патриотизма».Попала КПК с этим самым Гонконгом как кур в ощип. Протестует де-факто один город, но типа «политический кризис в Китае». Кстати, вполне возможно, что как раз политический кризис в Китае имеет место быть (а он имеет место быть), но вот с Гонконгом он связан весьма и весьма опосредованно. И тем не менее мы постоянно что-то там слышим о революции зонтиков в Гонконге и о проблемах Китая в этой связи. Причём, что самое обидное, никакого раскола, как уже было сказано, в Гонконге не наблюдается и никто за Пекин всерьёз не выступает.Я понимаю, что всё не так просто и за данными протестами стоят вполне конкретные силы, это и ежу понятно. Но неужели руководство Китая не понимало культурно-политических последствий почти полуторавекового британского владычества? Неужели они не догадывались, что там «закладок» будет поставлено не просто много, а очень много? Неужели они всерьёз доверяли британской порядочности в делах политических (территорию сдал — территорию принял)?Вам не кажется, что при «воссоединении» были допущены какие-то серьёзные ошибки? Стоило ли оно того? И вот уже Китай вводит санкции против США… чтобы защитить Гонконг. От кого, простите? Зачем такие вот сложности? Просто такое вот впечатление складывается, что в глобальном противостоянии США и Китая Гонконг играет не совсем на стороне Китая. А у Китая, кстати, и без Гонконга внутренних проблем хватает, возникших вследствие «опережающего развития побережья».И вот ставить «на уши» громадную страну из-за капризов одного города? Оно того стоит? И, главное, сколько этот самый политический кризис будет продолжаться? Стоит ли овчинка выделки? Ведь, как я понимаю, изначально предполагалось, что «возврат Гонконга» повысит авторитет китайского государства как на международной арене,Китая. Там даже циферблат электронный в центре Пекина ставили с отсчётом временивозврата Гонконга. И во что это всё вылилось?Я понимаю, логика была следующая: главное — вернуть, а там разберёмся. Как оказалось, все основные проблемы возникли как раз после возвращения. Там что, простите, ликвидировали автономию и ввели китайскую полицию? Раздали всем цитатники Мао и заставили их разучивать наизусть? Что не так-то?Wiki:То есть вопрос в экстрадиции преступников в Китай (в данном конкретном случае на Тайвань, с которым у Китая нет дипотношений). Но чёрт возьми, в чём же тогда заключается принцип «одна страна», если даженикто в Китай передавать не хочет? То есть как бы с Дону (то есть из Гонконга) выдачи нет? Это значит — одна страна? Вы так это понимаете? Интересное кино получается… Так в чём единство, брат? Где оно, это единство?И тут мы «внезапно» узнаём, что гонконгцам категорически не нравится китайская правовая система. Ну и зачем тогда объединяться? Вокруг чего объединяться? Даже очень разные (независимые) государства имеют соглашения о выдаче преступников. А тут внутристраны подобный принцип не действует. Ну и как с этим жить? Китайское руководство понять как раз вполне себе можно — бред какой-то получается по факту.Тупик и ловушка. Отступить тут КПК никак нельзя — полная потеря престижа. А гонконгцы устраивают протесты. Против выдачи преступников по факту. Как-то всё «не так» получилось. Хвалили Китай за образцовое воссоединение с Гонконгом, хвалили… и, похоже, перехвалили. Даже через 20 лет гонконгцы себя китайцами не чувствуют.Я не буду здесь пересказывать интереснейшую историю гражданской войны в Китае и историю бегства проигравших чанкайшистов на Тайвань и создания ими там своего государства. Самое главное — Тайвань был изначально категорически враждебен континентальному Китаю. Принципиально и категорически враждебен. И так было практически всю его историю. Выросло несколько поколений тайванцев, для которых коммунистический Китай — злейший враг. При этом, как и Гонконг, Тайвань с Пекином экономически сотрудничает, но не более.И вот именно с этих самых позиций идея «воссоединения» с Тайванем выглядит достаточно странно. Беда как раз в том, что жителям Тайваня это не нужно категорически. Там их не американцы «оккупировали», они сами по себе хотят жить отдельно. И вот этопроблема. Там ещё товарищи китайцы планы «силовой операции» разрабатывают, а товарищи американцы отправляют в тот регион авианосцы. Ещё, значится, публикуются сугубо теоретические планы захвата Тайваня с материка… Вот зачем это всё?Так сказать, в чём профит? То есть во многом китайская внешняя политика оказывается «подвешена» на «неизбежный» военный конфликт с Тайванем. Зачем это им? Это своего рода ловушка: вот сейчас у нас типа большая проблема, но вот решим её, и всё будет хорошо.Во-первых, абсолютно непонятно, как долго будет длиться «проблемный» период. И чего он будет стоить в политическом плане и дипломатическом. Знаете ли, бесплатных пирожных не бывает. Если вы десятилетиями концентрируете свои ресурсы на одном (возможно, тупиковом) направлении, вы теряете время и другие возможности. Зачем оно вам?Во-вторых, абсолютно непонятно, как и чем этот самый конфликт разрешится: и Китай, и Тайвань существуют не в вакууме, а плотно завязаны в систему международных взаимоотношений. К чему приведёт попытка силового решения, можно только догадываться.Ну и, в-третьих, не до конца ясно, что получится в результате пусть даже успешного вхождения Тайваня в состав КНР. Меня, знаете ли, «терзают смутные сомнения», особенно судя по примеру Гонконга. А если ещё будет реальное вторжение, со стрельбой, трупами и пожарами? И массовым бегством тайваньцев за границу?Кто вообще сказал, что подобная афера века выгорит? Рассматривают почему-то «чисто военный вариант». Дескать, Китай может захватить Тайвань. Конечно, может. А дальше-то что делать? Каковы будут методы политического урегулирования? Что выиграет от этой операции Китай? Что проиграет? Полная неизвестность.По сути дела, воссоединение с Тайванем — это своего рода прыжок в темноту, можно и ноги поломать. Упёртость — оно, конечно, дело хорошее, но не всегда и не во всём. То есть политика Китая более чем предсказуема, и даже направление этой самой политики более чем предсказуемо. То есть появляется великолепный повод для манипуляций.Должна ли вся политика громадного государства вертеться вокруг одного, пусть и китайского острова, — вопрос дискуссионный. Как-то вот это слегка смущает — желание любой ценой решить «тайваньский вопрос». Что это, уязвлённое самолюбие? Но большая политика не может строиться на эмоциях.Не является ли в целом подобная политика иллюзорной? Когда громадная держава десятилетиями прилагает свои усилия к весьма сомнительной цели? Создавая себе при этом кучу проблем и уделяя откровенно недостаточно внимания решению иных задач? Почему-то вспоминается, как практически весь 19-й век Россия ломилась на Балканы, освобождать братьев-славян от турецкого ига.Да, именно так, практически весь 19-й век после разгрома Бонапарта мы потратили на возню с православными братьями, что принесло нам многочисленные расходы, кровавые войны, Парижский конгресс 1856-го года, Берлинский конгресс 1878-го года и выстрелы в Сараево 28 июня 1914-го…После чего вполне предсказуемо все балканские православные братья-славяне развернулись на Запад, а Болгария вообще две мировые войны воевалаРоссии. Такое складывается впечатление, что мы потратили 19-й век немного не на то, на что надо было потратить. Такое впечатление складывается, что кто-то нас втянул в эту нелепую авантюру, которая по итогам ничего хорошего нам не принесла.После распада СССР нам очень долго внушали, что главное для России — это взаимоотношения с Украиной. А как же — братский народ… При этом логические аргументы, а именно откровенная русофобия официального Киева, как-то не сильно учитывались. Экономическое и политическое значение современной Беларуси близко к нулю, но опять же таки нам во все уши жужжат, что надо интегрироваться. Причём интегрироваться бесконечно и любой ценой.Не пытается ли кто-то нами таким образом манипулировать? И нет ли у нас более насущных задач? И стоит ли вообще строить большую политику на эмоциях? То есть, безусловно, во всех вышеуказанных ситуациях политику проводить было бы надо, но вот намертво привязывать её к конкретному зарубежному городу, будь то Белград, Варна или даже Бобруйск, — представляется большой ошибкой. Ни в коем случае нельзя лишать себя свободы политического манёвра.В своё время Австро-Венгерская (двуединая) монархия хотеларешить сербский вопрос. И это ей даже почти удалось. Когда великая держава хочетрешать мелкие (а тем более чужие) проблемы, добром это, как правило, не заканчивается. Олег Егоров Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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