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Все необходимые вложения в оборону уже были сделаны, осталось лишь довести их до логического завершения.

Россия не будет вступать ни в какие гонки вооружений. Напротив, расходы на оборону будут снижаться, так как все необходимые вложения в новейшие образцы вооружений уже были сделаны. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин с остальными участниками президентских выборов.

"Никакого увеличения здесь не будет, никакой гонки вооружения мы не допустим. У нас все есть. Мы надежно в этом смысле обеспечены", - подчеркнул он.

Путин отметил, что расходы на оборону будут снижаться как в этом, так и в следующем году. Все уже подсчитано, поэтому не приведет к проблемам в области обеспечения обороноспособности страны. Все необходимые вложения в новейшие вооружения уже были сделаны, и сейчас деньги нужны только на доведение до логического завершения тех разработок, о которых еще пока не известно публике, пояснил президент.

Что касается отношений с внешними партнерами, то Россия будет стараться разрешить все имеющиеся спорные моменты, однако многое в этом плане зависит и от политической воли руководства других стран.