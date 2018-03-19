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Гонки вооружений не будет: Путин пообещал снижение расходов на оборону

19 марта 2018, 18:39  •  82 • Политика
Все необходимые вложения в оборону уже были сделаны, осталось лишь довести их до логического завершения.
Россия не будет вступать ни в какие гонки вооружений. Напротив, расходы на оборону будут снижаться, так как все необходимые вложения в новейшие образцы вооружений уже были сделаны. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин с остальными участниками президентских выборов.
"Никакого увеличения здесь не будет, никакой гонки вооружения мы не допустим. У нас все есть. Мы надежно в этом смысле обеспечены", - подчеркнул он.
Путин отметил, что расходы на оборону будут снижаться как в этом, так и в следующем году. Все уже подсчитано, поэтому не приведет к проблемам в области обеспечения обороноспособности страны. Все необходимые вложения в новейшие вооружения уже были сделаны, и сейчас деньги нужны только на доведение до логического завершения тех разработок, о которых еще пока не известно публике, пояснил президент.
Что касается отношений с внешними партнерами, то Россия будет стараться разрешить все имеющиеся спорные моменты, однако многое в этом плане зависит и от политической воли руководства других стран.

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