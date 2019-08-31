Гонки глупости. Западная политика в отношении России • 9 • Аналитика









Заговор «демократов»

Выяснилось, что внешнюю политику США определяет не американский президент в соответствии с выраженной волей народа, а некий узкий круг лиц из спецслужб, медиа, финансистов и глобальных «демократов» в соответствии со своими "хотелками".



Чтобы навязать антироссийскую политику Трампу, поставить его, так сказать, в «своё стойло», с помощью мировой американской прессы Трампа оболгали «сговором Трампа с Путиным» и «агентом Путина». Только это и доказал спецпрокурор Роберт Мюллер своим двухгодичным расследованием.



Вот как можно работать со страной, в которой оболгали своего президента, и никто не понёс за это никакой ответственности? Что несут тогда американские «мировые СМИ» о мире и лидерах других стран?



Глупость как политика

Когда фальшивым, причём британского происхождения компроматом стреножили Трампа, процесс англо-американской элитной глупости стал невозбранно набирать обороты и выдал на-гора абсурдное «дело Скрипалей». Западное вассальное сообщество его проглотило, и после этого процесс оглупления мировой политики стал, похоже, необратимым.



Выживший после смертельного отравления Сергей Скрипаль версию Терезы Мэй, Бориса Джонсона и мировых СМИ о «следе Путина» отверг в закрытом интервью английскому спецжурналисту, о чём тот с негодованием поведал, за что Скрипаля и дочь его и содержат то ли в убежище, то ли в тюрьме? А глупость взяла новую высоту: в Британии отравили и похитили Скрипалей, расследование «на нуле», но виноват в этом российский президент!



Официальные представители Малайзии поставили под сомнение объективность расследования Нидерландами катастрофы малайзийского Боинга в небе Украины, назвали его предвзятым по отношению к России и закрытым – саму Малайзию к нему не допустили! Опять фантастическая глупость наших западных недоброжелателей.



Шоу Трампа

Трамп, в ответ на фейковую политику против него, тоже включает «дурака», как это делают иногда в ток-шоу, где он одно время вращался. Когда подкоп под него спецпрокурора Мюллера провалился.



Президент Трамп подбросил миру «Гренландию», решил купить для США этот покрытый льдами датский остров, и всё мировое сообщество бросилось обсуждать животрепещущую новость. Дания с Копенгагеном как бы возмутилась, а Трамп отменил свой визит в Копенгаген! Ждём, что за «оскорбление Гренландией» Дания достроит «Северный поток – 2».



Но и это не всё! В беседе с французским президентом Макроном, а затем на G7 в Биаррице американский президент предложил вернуть Россию в G8! Круги пошли по всем мировым весям, все «мировые лидеры» отметились, кроме того, кого это затрагивало в первую очередь – президента России В. Путина. За него скромно отшутился пресс-секретарь Дмитрий Песков: это мнение лишь двух стран.



Всё-таки Дональд Трамп – «агент Путина»! Так отшлёпать Данию за палки в строительство пропутинского СП-2! Так протроллить своих вассалов в G7! Чтобы знали своё место под американской лавкой! И как ловко Трамп прикрывается при этом «Китаем»!



Шоу должно продолжаться



Из последних мировых глупостей. Глава Пентагона предложил России отказаться от только что разработанных новейших вооружений, иначе США выйдут из договора СНВ – 3. О соответствующих американских вооружениях этот глава не сказал ни слова, что-то с головой?



Перед этим эпохальным предложением США запустили крылатую ракету, запрещённую ДРСМД, из которого они только что вышли. То есть для этого и вышли. Видео старта ракеты что-то напомнило… Да, напомнило видео недавнего старта нашей ракеты, разработанной для американской ПРО, и никаких договоров не нарушавшей.



Новоиспечённый премьер Британии Борис Джонсон положил ноги на стол, беседуя с французским президентом Макроном, на камеру, чтобы донести свое свинство до международной общественности. Вся Европа обсуждают ноги Джонсона, только Москва молчит и повышает свой авторитет.



Президент-неофит Зеленский возжелал срочно созвать глав Нормандского формата после странноватой провокации на Донбассе, выгодной вообще-то бандеровско-украинской стороне. Естественно, все нормандские главы дипломатично его послали, о чем он думал, когда возжелал? Мировая арена – это не комедийный «95 квартал»! Вместе с «демократической» Украиной Европа заглотила такие ценности, как Бандера, Петлюра и Шухевич с дивизией СС «Галичина», и не поперхнулась!



Что делать?

Вот как на всё это реагировать Москве? Есть две стратегии:

1. Игнорировать, как советовал один старый сотрудник КГБ в старом советском комедийном фильме.

2. Отвечать адекватно, например, можно сказать, что новейшие российские вооружения – мультяшные, как это и утверждала мировая пресса, а мультики запретить нельзя: они для детей, а дети вне политики.



С другой стороны, во всей этой западной, по-демократически простой глупости сокрыт секрет бесконечных побед Владимира Путина на международной арене, вот и предложение Трампа пригласить Путина на G8 мировая пресса уже приписывает коварной стратегии Путина. Для этого самому Путину делать ничего не нужно, нужно только во все эти западные глупости не вмешиваться, то есть Владимир Путин придерживается стратегии №1.



«Против времени закона…»

Что всё это значит? Похоже, у западных властных элит – старческая деменция, они ведь физически очень стары. Чего стоит только Джо Байден: кандидат в президенты США от Демократической партии старше Трампа! Покойный «сбитый лётчик» Джон Маккейн, Джордж Сорос и другие миллиардеры закрытого Бильдербергского клуба с измождёнными от миллиардов долларов физиономиями…



Своими фейковыми глупостями они сделали Владимира Путина олицетворением России и здравого смысла в мире, и после этого удивляются его популярности, но продолжают неустанно работать по повышению рейтинга Путина. Российский президент во всём этом продолжает коварно не участвовать. Всё началось с победы Дональда Трампа на президентских выборах в 2016 году.Выяснилось, что внешнюю политику США определяет не американский президент в соответствии с выраженной волей народа, а некий узкий круг лиц из спецслужб, медиа, финансистов и глобальных «демократов» в соответствии со своими "хотелками".Чтобы навязать антироссийскую политику Трампу, поставить его, так сказать, в «своё стойло», с помощью мировой американской прессы Трампа оболгали «сговором Трампа с Путиным» и «агентом Путина». Только это и доказал спецпрокурор Роберт Мюллер своим двухгодичным расследованием.Вот как можно работать со страной, в которой оболгали своего президента, и никто не понёс за это никакой ответственности? Что несут тогда американские «мировые СМИ» о мире и лидерах других стран?Когда фальшивым, причём британского происхождения компроматом стреножили Трампа, процесс англо-американской элитной глупости стал невозбранно набирать обороты и выдал на-гора абсурдное «дело Скрипалей». Западное вассальное сообщество его проглотило, и после этого процесс оглупления мировой политики стал, похоже, необратимым.Выживший после смертельного отравления Сергей Скрипаль версию Терезы Мэй, Бориса Джонсона и мировых СМИ о «следе Путина» отверг в закрытом интервью английскому спецжурналисту, о чём тот с негодованием поведал, за что Скрипаля и дочь его и содержат то ли в убежище, то ли в тюрьме? А глупость взяла новую высоту: в Британии отравили и похитили Скрипалей, расследование «на нуле», но виноват в этом российский президент!Официальные представители Малайзии поставили под сомнение объективность расследования Нидерландами катастрофы малайзийского Боинга в небе Украины, назвали его предвзятым по отношению к России и закрытым – саму Малайзию к нему не допустили! Опять фантастическая глупость наших западных недоброжелателей.Трамп, в ответ на фейковую политику против него, тоже включает «дурака», как это делают иногда в ток-шоу, где он одно время вращался. Когда подкоп под него спецпрокурора Мюллера провалился.Президент Трамп подбросил миру «Гренландию», решил купить для США этот покрытый льдами датский остров, и всё мировое сообщество бросилось обсуждать животрепещущую новость. Дания с Копенгагеном как бы возмутилась, а Трамп отменил свой визит в Копенгаген! Ждём, что за «оскорбление Гренландией» Дания достроит «Северный поток – 2».Но и это не всё! В беседе с французским президентом Макроном, а затем на G7 в Биаррице американский президент предложил вернуть Россию в G8! Круги пошли по всем мировым весям, все «мировые лидеры» отметились, кроме того, кого это затрагивало в первую очередь – президента России В. Путина. За него скромно отшутился пресс-секретарь Дмитрий Песков: это мнение лишь двух стран.Всё-таки Дональд Трамп – «агент Путина»! Так отшлёпать Данию за палки в строительство пропутинского СП-2! Так протроллить своих вассалов в G7! Чтобы знали своё место под американской лавкой! И как ловко Трамп прикрывается при этом «Китаем»!Из последних мировых глупостей. Глава Пентагона предложил России отказаться от только что разработанных новейших вооружений, иначе США выйдут из договора СНВ – 3. О соответствующих американских вооружениях этот глава не сказал ни слова, что-то с головой?Перед этим эпохальным предложением США запустили крылатую ракету, запрещённую ДРСМД, из которого они только что вышли. То есть для этого и вышли. Видео старта ракеты что-то напомнило… Да, напомнило видео недавнего старта нашей ракеты, разработанной для американской ПРО, и никаких договоров не нарушавшей.Новоиспечённый премьер Британии Борис Джонсон положил ноги на стол, беседуя с французским президентом Макроном, на камеру, чтобы донести свое свинство до международной общественности. Вся Европа обсуждают ноги Джонсона, только Москва молчит и повышает свой авторитет.Президент-неофит Зеленский возжелал срочно созвать глав Нормандского формата после странноватой провокации на Донбассе, выгодной вообще-то бандеровско-украинской стороне. Естественно, все нормандские главы дипломатично его послали, о чем он думал, когда возжелал? Мировая арена – это не комедийный «95 квартал»! Вместе с «демократической» Украиной Европа заглотила такие ценности, как Бандера, Петлюра и Шухевич с дивизией СС «Галичина», и не поперхнулась!Вот как на всё это реагировать Москве? Есть две стратегии:1. Игнорировать, как советовал один старый сотрудник КГБ в старом советском комедийном фильме.2. Отвечать адекватно, например, можно сказать, что новейшие российские вооружения – мультяшные, как это и утверждала мировая пресса, а мультики запретить нельзя: они для детей, а дети вне политики.С другой стороны, во всей этой западной, по-демократически простой глупости сокрыт секрет бесконечных побед Владимира Путина на международной арене, вот и предложение Трампа пригласить Путина на G8 мировая пресса уже приписывает коварной стратегии Путина. Для этого самому Путину делать ничего не нужно, нужно только во все эти западные глупости не вмешиваться, то есть Владимир Путин придерживается стратегии №1.Что всё это значит? Похоже, у западных властных элит – старческая деменция, они ведь физически очень стары. Чего стоит только Джо Байден: кандидат в президенты США от Демократической партии старше Трампа! Покойный «сбитый лётчик» Джон Маккейн, Джордж Сорос и другие миллиардеры закрытого Бильдербергского клуба с измождёнными от миллиардов долларов физиономиями…Своими фейковыми глупостями они сделали Владимира Путина олицетворением России и здравого смысла в мире, и после этого удивляются его популярности, но продолжают неустанно работать по повышению рейтинга Путина. Российский президент во всём этом продолжает коварно не участвовать. Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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