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Гонка вооружений в разгаре: США разработают новые ракеты для F-35A

10 января 2020, 02:39  •  57 • Аналитика

Разрыв ДРСМД окончательно развязал руки Соединенным Штатам для разработки новых видов вооружений, в том числе и для оснащения своих ударных истребителей. Так, ВВС США выпустили запрос на разработку оружия ударного действия (SiAW) для истребителя Lockheed Martin F-35A.


Как известно, командование Военно-воздушных сил США в последнее время крайне озабочено совершенствованием мощи своих новейших самолетов – тех самых F-35A, о которых столько говорят и пишут мировые средства массовой информации.



Новая ракета для истребителей пятого поколения


Сейчас ВВС США ищут потенциальных разработчиков и поставщиков нового оружия ударного действия. Так, заказ на сумму 322,5 млн долларов получила компания Northrop Grumman, которая занялась модернизацией противорадиолокационной ракеты AGM-88G увеличенной дальности (AARGM-ER).

Главная задача – интегрировать новейшие технологии в SiAW - Stand In Attack Weapon. Речь идет об ударном оружии класса «воздух – земля», которое позволит поражать наземные цели. Новая ракета, благодаря своим небольшим габаритам, будет размещаться во внутренних оружейных отсеках F-35.

SiAW будет использовать суперсовременную программу усовершенствованного управляемого ракетного вооружения ВМС США Northrop Grumman AGM-88E, находящуюся в настоящее время на ранней стадии разработки.

Как ожидают в командовании американской авиации, программа позволит оснастить новейшим оружием самолеты пятого поколения, которые будут находиться в составе и авиации ВВС, и морской авиации ВМС. Ударное оружие сможет поражать расширенный набор целей, кроме того должны быть разработаны система наведения с активным радиолокационным самонаведением и универсальный интерфейс вооружений, а также набор сообщений для SiAW и самолета F-35A.

Стоит отметить, что сейчас Пентагон активно работает над повышением координированности действий Военно-воздушных сил и Сухопутных войск, что позволит поддерживать друг друга самолетам-истребителям и подразделениям самоходной артиллерии. В условиях современной войны одной из главных задач становится взаимная передача координат для поражения живой силы, техники, объектов противника.

В конце 2019 г. прошли совместные учения ВВС и сухопутных войск США, которые выявили ряд определенных недостатков во взаимодействии подразделений авиации и артиллерии. Американское командование хочет добиться, чтобы обнаружение цели истребителем и ее уничтожение артиллерийскими орудиями занимало не более десяти минут. Пока такого показателя достичь не удалось, что побудило американское командование продолжить разработки в данном направлении.

На гонку вооружений надо реагировать


Стоит отметить, что именно выход США из ДРСМД стал последней «точкой невозврата», после которой американское военное командование приступило к модернизации вооруженных сил, в том числе и к оснащению самолетов ракетами средней дальности.

Новая гонка вооружений в разгаре, она не может остаться без внимания нашей страны. России также необходимо предпринимать значительные усилия для совершенствования потенциала и Воздушно-космических сил, и Сухопутных войск, и других видов Вооруженных сил и родов войск. Но нельзя повторить ошибок прошлого.

Наступают «горячие времена» и в наибольшей безопасности смогут чувствовать себя те государства, чей потенциал в сфере современных вооружений будет примерно равнозначным. Для США сейчас главные противники – Россия и Китай, что не скрывает и новая оборонная доктрина Вашингтона. Именно против двух стран и наращивают свою военную мощь американские вооруженные силы, а вот опробовать новые виды вооружений вполне могут на более слабых противниках типа того же Ирана.

Что это означает для нашей страны? Необходимость дальнейшего повышения расходов на оборону, функционирование военно-промышленного комплекса и вооруженных сил и поиск новых инновационных решений в сфере ракетного вооружения, средств противовоздушной обороны. Справятся ли руководители страны и вооруженных сил с этой задачей и можно ли будет ее решить с финансовой и технологической точек зрения, покажет время.
Илья Полонский

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