Гонка вооружений в Азии. Вынудят ли США создать военный союз Россию и Китай? • 53 • Аналитика









Ракеты в Восточной Азии как новый план США

О необходимости размещения ракет средней и меньшей дальности на Тихом океане в США заговорили практически сразу после официального расторжения ДРСМД. Сначала посол США в Российской Федерации Джон Хантсман дал интервью, в котором рассказал об отсутствии у Вашингтона планов по развертыванию ракет средней и меньшей дальности в Европе.



Возможно, эти слова посла – лишь попытка успокоить Россию. Таким же образом американцы обещали и не расширять Североатлантический альянс, однако в 1990-е – 2000-е годы в НАТО вошли практически все страны Восточной Европы и три бывшие советские республики – Литва, Латвия и Эстония. Поэтому верить американцам не следует.



Но, с другой стороны, посол может и не лукавил. Дело в том, что незадолго до его интервью недавно назначенный министром обороны США Марк Эспер заявил, что если ракеты средней и меньшей дальности и будут где-то разворачиваться, то речь пойдет о Восточной Азии. США давно задумываются о переориентации на азиатское направление, поскольку в настоящее время американская власть рассматривает Китай едва ли не как более важного соперника, чем Россию – и в экономическом, и в военно-политическом отношении.





Новый глава Пентагона Марк Эспер



Кстати, размещение ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе позволяет США противостоять сразу трем наиболее критикуемым государствам – Китаю, Северной Корее и России, поскольку все эти страны имеют выход к тихоокеанским просторам. Азиатско-Тихоокеанский регион американцы контролируют слабее, чем Европу, и у них куда меньше здесь надежных союзников – лишь Япония, Южная Корея да Тайвань. Поэтому азиатское направление и представляет все больший интерес для американцев в плане реализации стратегии «сдерживания» России и Китая.



Важность размещения ракет в АТР объясняется и тем, что Китай не подписывал в свое время ДРСМД, соответственно и не был ограничен в разработках и размещении ракет средней и меньшей дальности, в отличие от тех же США. Поэтому теперь, когда ДРСМД расторгнут, Вашингтон неизбежно захочет наверстать упущенное и создать в Восточной Азии надежную систему противовеса как Китаю, так и России.



Союзники США в Азиатско-Тихоокеанском регионе

В годы Холодной войны Восточная и Юго-Восточная Азия оказались буквально поделены на сферы влияния. Особняком держался Китай, спонсировавший многочисленные маоистские партизанские движения, сражавшиеся по всему региону – в Малайзии, Таиланде, на Филиппинах, в Бирме. Советский Союз поддерживал тесные связи с КНДР, Вьетнамом, Лаосом. В орбиту влияния США входили Япония, Южная Корея, Тайвань, Таиланд, Малайзия, Филиппины.



Сейчас расклады в Азиатско-Тихоокеанском регионе несколько изменились. Во-первых, есть Россия, Китай и КНДР – эти три страны американским руководством рассматриваются в качестве непосредственных источников угроз своим интересам в АТР.



Во-вторых, большая часть стран Юго-Восточной Азии теперь старается придерживаться нейтралитета. Для Таиланда, Малайзии, Филиппин Советский Союз представлял опасность в контексте его идеологической экспансии – элиты этих стран смертельно боялись повторения вьетнамского и лаосского сценария.



Теперь «коммунистическая угроза» миновала и страны Юго-Восточной Азии спокойно торгуют и сотрудничают и с Россией, и с США, и с Китаем. Разве что, китайские амбиции их беспокоят. В этот же блок стран можно включить и Вьетнам, традиционно близкий к России, но находящийся в сложных отношениях с Китаем и, что удивительно, устанавливающий неплохие связи с США.



В-третьих, есть несколько стран – однозначных союзников США. Первое место среди них по значимости занимает Япония. Хотя Страна Восходящего солнца уже не та, какой была до Второй мировой войны, ее потенциал не стоит сбрасывать со счетов. Ведь Япония – технологический гигант, да и просто сильная страна с многочисленным населением. Второй по значимости союзник США — Южная Корея. Она зависит в американской поддержке против КНДР и Китая, обладает многочисленной и хорошо вооруженной армией.





Япония и Южная Корея – как Турция и Греция в Европе: вроде и военно-политические союзники, но постоянно выдвигают друг другу различные претензии, связанные с историческими обидами, территориальными спорами, но более всего – с конкуренцией на мировом и азиатском рынках высоких технологий. Наконец, третий однозначный союзник США – Тайвань. Его военный потенциал ниже, чем у Японии и Южной Кореи, но зато остров очень значим в контексте противостояния Соединенных Штатов и Китая.



Заместитель государственного секретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон недавно заявила о том, что Вашингтон уже обсуждает со своими союзниками в Азиатско-Тихоокеанском регионе возможность размещения новых ракет, направленных против Китая и России. Ракеты предполагается размещать на первой линии тихоокеанских островов.



Для размещения ракет в АТР США будут использовать железный аргумент – необходимость защиты от потенциально опасного и неконтролируемого северокорейского режима. Но, разумеется, отнюдь не маленькая и замкнутая Северная Корея является главной целью американской стратегии сдерживания в АТР. Под предлогом защиты от Северной Кореи американцы направят ракеты на Россию и Китай – в этом можно не сомневаться.







Что касается плацдармов для размещения ракет, то в их качестве, прежде всего, выступят Япония и Южная Корея. Эти страны ближе всего расположены и к России, и к Китаю. Острова, контролируемые Японией и Южной Кореей, очень удобны для того, чтобы разместить там американские ракеты и обслуживающий персонал.



Кроме того, не исключено, что нацеленные на Китай ракеты могут развернуть и на территориях, подконтрольных Вьетнаму. Еще несколько десятилетий назад дружбу Вашингтона и Ханоя после всего, что сделали американцы на вьетнамской земле, сложно было себе представить. Но исторические обиды постепенно проходят, а политические, военные и экономические интересы остаются. Вьетнам, понимая, что ему сложно противостоять соседнему Китаю, сейчас заинтересован в американской поддержке.



Для противостояния России развертывание во Вьетнаме американских ракет практически бесполезно, а вот для сдерживания Китая подходит в самый раз. И Ханой вроде как и Москву не обижает, но дает понять Пекину, что с ним шутки плохи. Правда, пока это лишь предположения, поскольку вьетнамские власти никаких военных договоров с США по этому поводу не заключали. Однако такую возможность отрицать не стоит.



Как реагируют Китай и Россия

Естественно, что слова американских политиков о возможности размещения ракет в Восточной Азии были крайне негативно восприняты официальным Пекином. Китай заявил, что примет ответные меры в случае появления американских ракет в регионе. Необходимость ответных мер в Пекине обосновывают теми рисками для региональной и международной безопасности, которые неизбежно последуют за размещением ракет.



В Москве действия США также рассматривают как направленные на подрыв сложившегося в Восточной Азии стратегического баланса. Особенно обеспокоены и в Китае, и в России готовящимся развертыванием в Южной Корее высокотехнологичной системы THAAD, предназначенной для перехвата баллистических ракет. В апреле министр иностранных дел Сергей Лавров призвал США не использовать действия Северной Корее в качестве предлога для увеличения американского военного присутствия и военной мощи США в Северо-Восточной Азии. Умное снаряжение ВВС Ирана в вероятном конфликте с аравийской коалицией. Есть ли перспективы?



Размещение американских комплексов THAAD в Южной Корее не поможет добиться денуклеаризации и защитить мир и стабильность на полуострове,

— говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел КНР.



Китаю, само собой, придется срочно наращивать собственную военную помощь, разрабатывать и запускать в производство новые ракеты, если американцы все решатся на размещение своих ракет в непосредственной близости от китайских границ.







Власти Северной Кореи также призывают Южную Корею пересмотреть свои планы относительно допуска американских ракет на территорию полуострова. Ведь в противном случае вряд ли можно будет говорить о прекращении гонки вооружений между двумя Кореями.



Кстати, не стоит забывать и о населении Японии и Южной Кореи: значительная часть японцев и корейцев очень негативно настроена к любому американскому военному присутствию на своей территории. Понятно, что страны сильно зависимы от США, а японские и южнокорейские элиты не могут отказать заокеанским партнерам, но простым жителям от этого не легче и превращаться в мишень для российских и китайских ракет в случае начала гонки вооружений они не хотят. В Японии и так постоянно проходят массовые выступления против американского военного присутствия.



Возможен ли союз России и Китая?

Фактически американцы своей политикой в Азиатско-Тихоокеанском регионе толкают Россию и Китай к созданию полноценного военного союза. В случае дальнейшего наращивания американского военного присутствия в регионе иного выхода у обоих государств не будет. Уже сейчас Россия и Китай все чаще и активнее проводят совместные военные учения. Недавно российские и китайские военные самолеты провели первое за последние шестьдесят лет совместное воздушное патрулирование, чем очень сильно напугали и Японию, и Южную Корею.



Пока китайский ядерный потенциал гораздо менее значителен, чем у США или России. И китайские власти прекрасно понимают, что в одиночку пока не могут противостоять агрессивным американским планам в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Соответственно, для Китая создание некоего военно-политического союза с Россией представляется куда более выгодной целью, чем для самой России.



Нашей стране не стоит забывать о своих собственных интересах, которые, даже при наличии хороших партнерских отношений с Поднебесной, отнюдь не тождественны интересам самого Китая, а во многом и противоположны им.







Для Пекина главное – утверждение своей гегемонии в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Центральной Азии. И если на юге интересы Китая вступают в противоречие с интересами США, поддерживающих Тайвань, Вьетнам и Филиппины, то на севере Китай конкурирует не только с США или Японией, но и с Россией. Китайские амбиции на Дальнем Востоке, в Забайкалье и на Алтае, в Восточной Сибири не менее существенны, чем в Индокитае. И об этом России также не стоит забывать.



Некоторые аналитики, впрочем, придерживаются позиции, что заявления американских чиновников о размещении ракет в Восточной Азии – не более, чем попытка заставить Россию и Китай подписать новый договор о ракетах средней и меньшей дальности. Прежний ДРСМД действительно изжил себя, что признала, кстати, и российская сторона. Новый договор вполне мог бы был быть заключен между большим количеством участников, учитывая, что сегодня подобные ракеты есть и у Китая, и у Индии, и у Пакистана. США собираются развернуть новые ракеты средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Этот вопрос американское руководство уже прорабатывает со своими союзниками в Восточной Азии. В случае, если планы США реализуются, ракеты будут угрожать как Китаю и КНДР, так и России.О необходимости размещения ракет средней и меньшей дальности на Тихом океане в США заговорили практически сразу после официального расторжения ДРСМД. Сначала посол США в Российской Федерации Джон Хантсман дал интервью, в котором рассказал об отсутствии у Вашингтона планов по развертыванию ракет средней и меньшей дальности в Европе.Возможно, эти слова посла – лишь попытка успокоить Россию. Таким же образом американцы обещали и не расширять Североатлантический альянс, однако в 1990-е – 2000-е годы в НАТО вошли практически все страны Восточной Европы и три бывшие советские республики – Литва, Латвия и Эстония. Поэтому верить американцам не следует.Но, с другой стороны, посол может и не лукавил. Дело в том, что незадолго до его интервью недавно назначенный министром обороны США Марк Эспер заявил, что если ракеты средней и меньшей дальности и будут где-то разворачиваться, то речь пойдет о Восточной Азии. США давно задумываются о переориентации на азиатское направление, поскольку в настоящее время американская власть рассматривает Китай едва ли не как более важного соперника, чем Россию – и в экономическом, и в военно-политическом отношении.Кстати, размещение ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе позволяет США противостоять сразу трем наиболее критикуемым государствам – Китаю, Северной Корее и России, поскольку все эти страны имеют выход к тихоокеанским просторам. Азиатско-Тихоокеанский регион американцы контролируют слабее, чем Европу, и у них куда меньше здесь надежных союзников – лишь Япония, Южная Корея да Тайвань. Поэтому азиатское направление и представляет все больший интерес для американцев в плане реализации стратегии «сдерживания» России и Китая.Важность размещения ракет в АТР объясняется и тем, что Китай не подписывал в свое время ДРСМД, соответственно и не был ограничен в разработках и размещении ракет средней и меньшей дальности, в отличие от тех же США. Поэтому теперь, когда ДРСМД расторгнут, Вашингтон неизбежно захочет наверстать упущенное и создать в Восточной Азии надежную систему противовеса как Китаю, так и России.В годы Холодной войны Восточная и Юго-Восточная Азия оказались буквально поделены на сферы влияния. Особняком держался Китай, спонсировавший многочисленные маоистские партизанские движения, сражавшиеся по всему региону – в Малайзии, Таиланде, на Филиппинах, в Бирме. Советский Союз поддерживал тесные связи с КНДР, Вьетнамом, Лаосом. В орбиту влияния США входили Япония, Южная Корея, Тайвань, Таиланд, Малайзия, Филиппины.Сейчас расклады в Азиатско-Тихоокеанском регионе несколько изменились. Во-первых, есть Россия, Китай и КНДР – эти три страны американским руководством рассматриваются в качестве непосредственных источников угроз своим интересам в АТР.Во-вторых, большая часть стран Юго-Восточной Азии теперь старается придерживаться нейтралитета. Для Таиланда, Малайзии, Филиппин Советский Союз представлял опасность в контексте его идеологической экспансии – элиты этих стран смертельно боялись повторения вьетнамского и лаосского сценария.Теперь «коммунистическая угроза» миновала и страны Юго-Восточной Азии спокойно торгуют и сотрудничают и с Россией, и с США, и с Китаем. Разве что, китайские амбиции их беспокоят. В этот же блок стран можно включить и Вьетнам, традиционно близкий к России, но находящийся в сложных отношениях с Китаем и, что удивительно, устанавливающий неплохие связи с США.В-третьих, есть несколько стран – однозначных союзников США. Первое место среди них по значимости занимает Япония. Хотя Страна Восходящего солнца уже не та, какой была до Второй мировой войны, ее потенциал не стоит сбрасывать со счетов. Ведь Япония – технологический гигант, да и просто сильная страна с многочисленным населением. Второй по значимости союзник США — Южная Корея. Она зависит в американской поддержке против КНДР и Китая, обладает многочисленной и хорошо вооруженной армией.Япония и Южная Корея – как Турция и Греция в Европе: вроде и военно-политические союзники, но постоянно выдвигают друг другу различные претензии, связанные с историческими обидами, территориальными спорами, но более всего – с конкуренцией на мировом и азиатском рынках высоких технологий. Наконец, третий однозначный союзник США – Тайвань. Его военный потенциал ниже, чем у Японии и Южной Кореи, но зато остров очень значим в контексте противостояния Соединенных Штатов и Китая.Заместитель государственного секретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон недавно заявила о том, что Вашингтон уже обсуждает со своими союзниками в Азиатско-Тихоокеанском регионе возможность размещения новых ракет, направленных против Китая и России. Ракеты предполагается размещать на первой линии тихоокеанских островов.Для размещения ракет в АТР США будут использовать железный аргумент – необходимость защиты от потенциально опасного и неконтролируемого северокорейского режима. Но, разумеется, отнюдь не маленькая и замкнутая Северная Корея является главной целью американской стратегии сдерживания в АТР. Под предлогом защиты от Северной Кореи американцы направят ракеты на Россию и Китай – в этом можно не сомневаться.Что касается плацдармов для размещения ракет, то в их качестве, прежде всего, выступят Япония и Южная Корея. Эти страны ближе всего расположены и к России, и к Китаю. Острова, контролируемые Японией и Южной Кореей, очень удобны для того, чтобы разместить там американские ракеты и обслуживающий персонал.Кроме того, не исключено, что нацеленные на Китай ракеты могут развернуть и на территориях, подконтрольных Вьетнаму. Еще несколько десятилетий назад дружбу Вашингтона и Ханоя после всего, что сделали американцы на вьетнамской земле, сложно было себе представить. Но исторические обиды постепенно проходят, а политические, военные и экономические интересы остаются. Вьетнам, понимая, что ему сложно противостоять соседнему Китаю, сейчас заинтересован в американской поддержке.Для противостояния России развертывание во Вьетнаме американских ракет практически бесполезно, а вот для сдерживания Китая подходит в самый раз. И Ханой вроде как и Москву не обижает, но дает понять Пекину, что с ним шутки плохи. Правда, пока это лишь предположения, поскольку вьетнамские власти никаких военных договоров с США по этому поводу не заключали. Однако такую возможность отрицать не стоит.Естественно, что слова американских политиков о возможности размещения ракет в Восточной Азии были крайне негативно восприняты официальным Пекином. Китай заявил, что примет ответные меры в случае появления американских ракет в регионе. Необходимость ответных мер в Пекине обосновывают теми рисками для региональной и международной безопасности, которые неизбежно последуют за размещением ракет.В Москве действия США также рассматривают как направленные на подрыв сложившегося в Восточной Азии стратегического баланса. Особенно обеспокоены и в Китае, и в России готовящимся развертыванием в Южной Корее высокотехнологичной системы THAAD, предназначенной для перехвата баллистических ракет. В апреле министр иностранных дел Сергей Лавров призвал США не использовать действия Северной Корее в качестве предлога для увеличения американского военного присутствия и военной мощи США в Северо-Восточной Азии.— говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел КНР.Китаю, само собой, придется срочно наращивать собственную военную помощь, разрабатывать и запускать в производство новые ракеты, если американцы все решатся на размещение своих ракет в непосредственной близости от китайских границ.Власти Северной Кореи также призывают Южную Корею пересмотреть свои планы относительно допуска американских ракет на территорию полуострова. Ведь в противном случае вряд ли можно будет говорить о прекращении гонки вооружений между двумя Кореями.Кстати, не стоит забывать и о населении Японии и Южной Кореи: значительная часть японцев и корейцев очень негативно настроена к любому американскому военному присутствию на своей территории. Понятно, что страны сильно зависимы от США, а японские и южнокорейские элиты не могут отказать заокеанским партнерам, но простым жителям от этого не легче и превращаться в мишень для российских и китайских ракет в случае начала гонки вооружений они не хотят. В Японии и так постоянно проходят массовые выступления против американского военного присутствия.Фактически американцы своей политикой в Азиатско-Тихоокеанском регионе толкают Россию и Китай к созданию полноценного военного союза. В случае дальнейшего наращивания американского военного присутствия в регионе иного выхода у обоих государств не будет. Уже сейчас Россия и Китай все чаще и активнее проводят совместные военные учения. Недавно российские и китайские военные самолеты провели первое за последние шестьдесят лет совместное воздушное патрулирование, чем очень сильно напугали и Японию, и Южную Корею.Пока китайский ядерный потенциал гораздо менее значителен, чем у США или России. И китайские власти прекрасно понимают, что в одиночку пока не могут противостоять агрессивным американским планам в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Соответственно, для Китая создание некоего военно-политического союза с Россией представляется куда более выгодной целью, чем для самой России.Нашей стране не стоит забывать о своих собственных интересах, которые, даже при наличии хороших партнерских отношений с Поднебесной, отнюдь не тождественны интересам самого Китая, а во многом и противоположны им.Для Пекина главное – утверждение своей гегемонии в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Центральной Азии. И если на юге интересы Китая вступают в противоречие с интересами США, поддерживающих Тайвань, Вьетнам и Филиппины, то на севере Китай конкурирует не только с США или Японией, но и с Россией. Китайские амбиции на Дальнем Востоке, в Забайкалье и на Алтае, в Восточной Сибири не менее существенны, чем в Индокитае. И об этом России также не стоит забывать.Некоторые аналитики, впрочем, придерживаются позиции, что заявления американских чиновников о размещении ракет в Восточной Азии – не более, чем попытка заставить Россию и Китай подписать новый договор о ракетах средней и меньшей дальности. Прежний ДРСМД действительно изжил себя, что признала, кстати, и российская сторона. Новый договор вполне мог бы был быть заключен между большим количеством участников, учитывая, что сегодня подобные ракеты есть и у Китая, и у Индии, и у Пакистана. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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