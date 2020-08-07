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Гонка со временем: смогут ли США ускорить разработку гиперзвукового оружия

07 августа 2020, 07:40  •  58 • В мире
Сухопутные войска и ВМС США запланировали три полётных испытания гиперзвукового парящего блока C-HGB на 2021 год с расчётом на то, что он будет принят на вооружение к 2023 году. Об этом заявил генерал Нил Тёргуд. По его словам, программа разработки должна быть «агрессивной», чтобы составить конкуренцию гиперзвуковому оружию РФ и КНР. Однако эксперты сомневаются, что Соединённым Штатам удастся реализовать такие планы. Кроме того, аналитики прогнозируют, что Россия к тому моменту уже будет располагать эффективными средствами защиты.
 
Гиперзвуковой парящий блок C-HGB © General Atomics
 

Сухопутные войска США совместно с военно-морскими силами намерены провести три лётных испытания гиперзвукового парящего блока C-HGB (Common Hypersonic Glide Body) уже в следующем году для того, чтобы успеть принять его на вооружение в 2023 году. Об этом заявил генерал Нил Тёргуд, отметив, что ускоренный график испытаний необходим, чтобы догнать в сфере гиперзвукового оружия Россию.

«Хочу лишь сказать, что программа лётных испытаний очень агрессивная. Нам нужно быть агрессивными, чтобы сохранить темп и действительно составить конкуренцию нашим ближайшим соперникам, а именно России и Китаю», — сообщил 5 августа Тёргуд изданию Defense News после симпозиума по космической и противоракетной обороне.

Он подчеркнул, что если сухопутные войска хотят принять на вооружение версию Block I в 2023 году, то каждое из предстоящих испытаний должно быть успешным.

«Мы проводим испытания по таким показателям, как дальность, скорость, точность и поражающее действие», — пояснил Тёргуд.

Кроме того, он сделал акцент на том, что сама программа разработки и тестирования гиперзвукового оружия должна быть «радикально» ускорена.

«Хотя раньше мы, по сути, проводили или осуществляли чуть ли не одно лётное испытание в три года, в следующем году мы намерены провести сразу несколько лётных испытаний», — добавил он.

По словам генерала, на следующих этапах тестирования будут не только проводиться инженерные работы, но также и подготовка и обучение личного состава по работе с гиперзвуковым оружием.

«Дело не только в том, чтобы нажать на красную кнопку, чтобы ракета летела, куда захочет. Дело в процессах, связанных с применением ракетного оружия, в определении целей, в том, как мы выполняем задачи, и в необходимости отрабатывать всё это на скорости, с которой мы будем проводить операции», — сказал Тёргуд.

Совместный проект

Гиперзвуковой парящий блок C-HGB представляет собой управляемую боевую часть, оснащённую системами наведения и термальным щитом и запускаемую при помощи баллистической ракеты.

Его разработка ведётся при участии Сухопутных войск и ВМС США. Специалисты флота занимаются дизайном и разработкой, а войска — развитием производства. Предполагается, что морская версия этого оружия будет запускаться с подводных лодок класса Virginia, тогда как армейская получит собственную передвижную пусковую установку.

  • Гиперзвуковой парящий блок C-HGB
  • © Dynetics, Inc.

Ранее в создании C-HGB также участвовали ВВС США, однако они покинули этот проект, чтобы сконцентрироваться на собственной программе запускаемых с самолётов гиперзвуковых ракет AGM-183A ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon — оружие быстрого реагирования воздушного базирования. — RT).

В марте Пентагон сообщил об успешных испытаниях C-HGB, которые прошли на тихоокеанском ракетном полигоне ВМС США, расположенном на гавайском острове Кауаи. 4 августа американские военные распространили видеозапись тестового полёта, на которой видно, как гиперзвуковой блок поражает учебную цель.

Army shows video of March 2020 Common-Hypersonic Glide Body flight test @SMDConference: pic.twitter.com/46fDDlGXKF

— CSIS Missile Defense (@Missile_Defense) August 4, 2020

Стоит отметить, что представители Пентагона не раскрыли, какую скорость развил блок С-HGB в ходе испытаний и какую дистанцию покрыл. При этом в прошлом американское военное ведомство утверждало, что данное оружие позволит армии и флоту США «поражать цели на удалении в сотни или даже тысячи миль, а его скорость будет достигать 17 Махов».

Также представители оборонного ведомства не раскрыли и радиус С-HGB поражения, сославшись на секретность этих данных, однако отметили, что оружие является «очень точным» на той дистанции, которую ему необходимо было покрыть.

Дональд Трамп, который ранее уже называл С-HGB «супер-пупер-ракетой», в ходе июньского выступления в военной академии Вест-Пойнт заявил, что её скорость в 17 раз превышает скорость любого другого американского ракетного вооружения, а сама она может поражать цели на расстоянии 1 тыс. миль с отклонением всего в 14 дюймов.

Ожидания и прогнозы

По словам аналитиков, США пытаются «сконцентрировать свои ресурсы», чтобы ликвидировать отставание от РФ и КНР в сфере гиперзвука, однако планы поставить такое оружие в войска через три года выглядят «крайне оптимистично».

«Сухопутные и морские гиперзвуковые ракеты ещё сырые, хотя финансирование на это выделяется довольно большое. Вряд ли к этому времени у них что-то получится», — отметил в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский в беседе с RT также выразил сомнение в том, что в 2023 году у американских вооружённых сил в строю будет боеспособное гиперзвуковое оружие.

«Если посмотреть на бюджет Пентагона на следующий год, то по этому документу незаметно, что Вашингтон прикладывает какие-то особые усилия по ускорению программ гиперзвукового вооружения, средства на них выделяются в плановом порядке. Известно, что имеются четыре программы: две программы военно-морского флота, ВВС и сухопутных сил. Наиболее успешна среди них программа создания ракеты для ВВС, которая в следующем году будет проходить испытания. Что касается ракеты с гиперзвуковым планирующим блоком для сухопутных войск, то я сильно сомневаюсь, что они к 2023 году успеют поставить их на вооружение», — заключил эксперт. 

  • Пентагон США
  • AFP

К тому моменту, как США поставят на вооружение боеспособный гиперзвук, Россия уже будет располагать эффективными средствами обороны, полагает Кнутов.

«РФ уже стреляет по мишеням, в качестве которых использует ракеты зенитно-ракетного комплекса С-300ПТ первой модификации. Они имеют схожие гиперзвуковые характеристики. В следующем году должен быть принят на вооружение комплекс С-500, который будет бороться с противоракетами и со спутниками в ближнем космосе, гиперзвуковыми целями», — констатирует Кнутов.

Напомним, в июне президент России Владимир Путин сообщил, что для российской армии создаётся эффективное средство перехвата гиперзвуковых боеприпасов.

«Пока с 2018 года так ни у кого это (гиперзвуковое. — RT) оружие не появилось. Ещё. Оно появится. Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнёров тем, что, когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появится средство борьбы с этим оружием», — сообщил российский лидер.

По словам президента, благодаря прогрессу в сфере военного гиперзвука Россия оказалась в уникальном положении, получив возможность своевременно разработать системы, способные бороться с вражескими аппаратами, летящими со скоростью более 5 Махов.

«Повторяю ещё раз: с большой степенью вероятности у нас средство борьбы с гиперзвуковым оружием появится к тому моменту, когда у ведущих стран мира появится это самое гиперзвуковое оружие», — подчеркнул Путин.

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