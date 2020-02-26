Гонка космических вооружений становится необратимой

Спутники и космические хакеры

Компания Илона Маска SpaceX стала крупнейшим в мире спутниковым оператором. К концу января 2020 года она располагала 242 орбитальными спутниками. В ближайшие десять лет компания планирует запустить в космос ещё 42.000 (!) небольших аппаратов, которые обеспечат бесплатный доступ в Интернет населению всей планеты. Однако ввиду слабой киберзащищённости спутники Илона Маска становятся легкой добычей хакеров. Об этом пишет американский научный журнал The Conversation.

ХХI век открыл эпоху завоевания околоземного космического пространства множеством частных компаний. Помимо SpaceX на орбиту вокруг Земли вышли спутники компании Amazon Джеффа Безоса, британской OneWeb, ряда других фирм. Они готовятся вывести в космос ещё тысячи своих аппаратов.

Основная цель таких проектов, как Starlink (SpaceX, США), OneWeb (Великобритания), Kuiper (Amazon, США), − предоставление широкополосного доступа в Интернет по всей планете. Каждая орбитальная группировка будет отличаться по составу и некоторым характеристикам систем передачи данных, но все они принципиально схожи. Это относительно недорогие (стоимостью в сотни тысяч долларов без учёта запуска) и небольшие (массой не более 100−300 кг) космические аппараты, работающие, в отличие от существующих систем спутниковой связи, на низкой круговой орбите (200−1200 км). Дешевизна каждого отдельного такого спутника обусловлена использованием производимых в массовом масштабе промышленных компонентов и конвейерной сборкой.

По проекту Starlink предполагается вывести на орбиту 24.000 спутников. В рамках проекта OneWeb планируют запустить 648 космических аппаратов. По проекту Kuiper на орбиту выведут 3236 спутников. Эти спутники революционизируют многие аспекты повседневной жизни: обеспечат доступ к Интернету в отдалённых уголках Земли, будут вести экологический мониторинг, помогут прогнозировать погоду. Вместе с тем отсутствие общепринятых мировых стандартов и правил кибербезопасности для коммерческих спутников ставит под угрозу безопасность большинства стран и провоцирует киберконфликты.

Большинство новых спутников имеют собственные двигатели, позволяющие им перемещаться в пространстве, и перехватившие управление этими аппаратами хакеры могут изменять их орбиты, заставляя их врезаться друг в друга или даже в Международную космическую станцию (МКС).

Ключевое преимущество «созвездий» спутников на низкой орбите, а именномалая задержка сигнала, интересно в первую очередь военным. Пентагон делает ставку на большое количество недорогих взаимозаменяемых спутников, способных в считаные секунды транслировать сигнал о быстром глобальном ракетном ударе (Prompt Global Strike) по любой стране-мишени. Кроме того, такие спутники дают возможность управления ударными и разведывательными беспилотниками в реальном времени (лаг сигнала менее 100 миллисекунд), а не с задержкой в 0,5−4 секунды и больше, как сейчас.

Тысячи небольших спутников позволят реализовать концепцию автономных систем вооружений, хотя и требующих человеческого контроля в принятии решений о нанесении удара по противнику. Starlink и другие подобные спутниковые группировки могут быть использованы также в финансовых и коммерческих операциях.

Многие организации-владельцы спутников передают управление своими орбитальными аппаратами на аутсорсинг, что повышает опасность перехвата управления, так как хакеры способны взламывать сегодня даже самые защищённые системы. Наиболее уязвимыми являются крошечные спутники CubeSats, используемые университетами и школами. Взлом этих устройств массой от 100 грамм до одного килограмма − простая задача даже для начинающего хакера, имеющего в своём распоряжении специализированную наземную направленную антенну.

Впервые захват спутника был произведён в 1998 году, когда хакеры установили контроль над американо-германским спутником ROSAT, взломав компьютеры в Центре космических полётов имени Годдарда в Мэриленде. Злоумышленники перепрограмировали спутник и направили его солнечные батареи прямо на Солнце, после чего те мгновенно сгорели; спутник вышел из строя и упал на Землю. Ещё один хакерский перехват произошёл через год. Тогда хакеры захватили и удерживали в «заложниках» британский военный спутник связи SkyNet с целью получения выкупа в 300 долларов биткоинами.

С годами кибератаки на спутники стали более изощрёнными. В 2008 году неизвестные хакеры (возможно, китайские) взяли под полный контроль два спутника NASA, один на две минуты, другой − на девять минут. Сделать с ними что-либо серьёзное они не успели, но это показало, что даже крупнейшая аэрокосмическая организация не может обеспечить безопасность своих спутников.

В июне 2018 года эксперты американской исследовательской компании Symantec Corp. (Маунтин Вью, Калифорния) заявили о глобальной атаке китайских хакеров на американские оборонные, космические и телекоммуникационные комплексы. В компании подчеркнули, что возможное заражение спутников США вирусами может серьёзно повлиять на мировую IT-инфраструктуру; могут начать барахлить даже простейшие гаджеты. Предположительно атаку на американские спутники совершила китайская хакерская группировка Thrip, сообщило агентство Reuters.

Связь наземных центров управления со спутниками производится на очень низких скоростях, не более двух килобит; это связано с тем, что спутниковая антенна не направлена строго на Землю и имеет очень низкий коэффициент усиления, а сигнал практически не модулируется, чтобы не создавать дополнительных трудностей с его доставкой. Поэтому для связи со спутниками строятся очень большие, мощные антенные комплексы, чтобы принять слабые сигналы со спутника и послать на него мощный сигнал.

Хакеры обходят это препятствие, взламывая компьютеры центров управления полётами. Американские военные в последние годы всё чаще выражают обеспокоенность уровнем кибербезопасности военных спутников США. По их словам, взломать спутники могут не только космические державы, такие как Россия и Китай, но и хакеры-любители.

Заместитель председателя Объединённого комитета начальников штабов ВВС США Пол Селва (Paul Selva) считает, что США существенно уступают России и Китаю в области кибербезопасности в космосе. «Космос − настоящее открытое пространство. Если у вас есть достаточно любителей с телескопами, вы можете обнаружить все спутники на низкой орбите Земли. Если вы знаете, где находятся все эти любители, вы можете точно отобразить их GPS-координаты и сопоставить со временем, когда они увидели интересующий вас объект. Таким образом получается готовая система обнаружения целей»,−говорит Селва.

Американский генерал утверждает, что РФ и КНР разрабатывают генераторы помех и перехватчики сигналов, позволяющие нарушить работу американских спутников. По его словам, и у России, и у Китая есть «точнейшие радары и системы космического обнаружения», которых более чем достаточно для обнаружения американских спутников.

Россия и Китай вынуждены разрабатывать инструментарий противодействия не только группировкам военных спутников США и НАТО, но и вроде бы безобидным коммерческим спутникам Илона Маска и других космических «предпринимателей». Тысячи выведенных на низкую орбиту малых спутников всегда могут быть использованы в военных целях. Кроме того, эти спутники могут оказывать массированное информационное воздействие на население отдельных стран, даже целого континента в рамках таких пентагоновских проектов, как Minervaи Embers, созданных для управления протестами. Недавно обнародованы сведения о проекте «Социальный лазер», который курируется британской разведкой МИ-6. Проект предполагает масштабное информационное воздействие средствами нейролингвистического программирования (НЛП) на население стран-мишеней. Инструментом «социального лазера» послужат те же «мирные» спутники Илона Маска.