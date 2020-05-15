Гонения на Православную Церковь в Черногории дошли до Путина: Вучич рассказал обо всём

Президент России Владимир Путин и глава Сербии Александр Вучич обсудили по телефону ситуацию вокруг гонений на духовенство Сербской Православной Церкви в Черногории. Об этом рассказали в пресс-службе сербского лидера.

Разговор состоялся в четверг 14 мая. Президент Сербии уведомил российского лидера о том, что сейчас происходит в Черногории. Речь идёт о задержании на трое суток епископа Будимлянско-Никшичского Сербской Православной Церкви Иоанникия и семерых священнослужителей за праздничное собрание. Клирики собрались на праздник святого Василия Острожского вопреки мерам против коронавируса.

Президент Вучич оповестил президента Путина обо всех событиях в регионе - от ситуации в Косове и Метохии до гонений на духовенство Сербской Православной Церкви в Черногории, - говорится в сообщении пресс-службы.

Также в ходе разговора была поднята тема внутренней отделки храма св. Саввы в Белграде. Православная святыня возводится при активной поддержке и помощи России. Вучич выразил надежду, что храм будет полностью завершён в запланированные сроки.

Не забыл президент Сербии и высказать благодарность главе России за помощь, оказанную стране в борьбе с пандемией COVID-19. Вучич пообещал наградить российских военных, помогавших Сербии справиться с кризисом, государственными наградами.