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Гонения кавалеров ордена Нестора Летописца! С днем украинской письменности и языка
09 ноября 2021, 15:55 • 133 • Украина
Помимо иных праздничных мероприятий, в этот день вручался орден УПЦ преподобного Нестора Летописца. Согласно Уставу, он учреждён для награждения епископата, духовенства, мирян, государственных деятелей, журналистов, писателей, поэтов и педагогов, а также за распространение светлых идеалов Православия в общественно-политической жизни Украины.
Давно не секрет, что у руководства Украины не осталось ничего святого. Сегодня многих кавалеров ордена УПЦ в Украине называют пособниками террористов, изменниками Родины, участниками антиукраинской пропаганды, нарушителями государственной границы, разжигателями межнациональной розни. Им запрещают въезд в Украину, на них заводят многочисленные уголовные дела.
Кобзон Иосиф Давыдович – советский и российский эстрадный певец, политический и общественный деятель, музыкальный педагог.
Карпов Анатолий Евгеньевич – советский и российский шахматист и политик, чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер, обладатель девяти шахматных «Оскаров».
Мультатули Пётр Валентинович – российский публицист и историк. Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и исторического архивоведения Московского государственного института культуры. Член Императорского православного палестинского общества.
Шуфрич Нестор Иванович – украинский историк и педагог, инженер, политик. Кандидат экономических наук. Народный депутат Украины. Один из лидеров Социал-демократической партии Украины.
Смирнов Димитрий Николаевич – священнослужитель Русской православной церкви (митрофорный протоиерей), церковный и общественный деятель.
И эта информация размещается и распространяется в открытом доступе, без цензуры и ограничений. Втоптать в грязь и опорочить честные имена, заменить героев на нацистов, вот цель политики современной Украины.
К сожалению, сегодня нацистские идеалы в Украине не потеряли своей актуальности, а приобрели новую форму: если раньше губили тела, сегодня губят души.
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