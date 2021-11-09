9 ноября в Украине отмечается День украинской письменности и языка, в день чествования памяти преподобного Нестора-Летописца.Помимо иных праздничных мероприятий, в этот день вручался орден УПЦ преподобного Нестора Летописца. Согласно Уставу, он учреждён для награждения епископата, духовенства, мирян, государственных деятелей, журналистов, писателей, поэтов и педагогов, а также за распространение светлых идеалов Православия в общественно-политической жизни Украины.Давно не секрет, что у руководства Украины не осталось ничего святого. Сегодня многих кавалеров ордена УПЦ в Украине называют пособниками террористов, изменниками Родины, участниками антиукраинской пропаганды, нарушителями государственной границы, разжигателями межнациональной розни. Им запрещают въезд в Украину, на них заводят многочисленные уголовные дела.Кто же они?Кобзон Иосиф Давыдович – советский и российский эстрадный певец, политический и общественный деятель, музыкальный педагог.Карпов Анатолий Евгеньевич – советский и российский шахматист и политик, чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер, обладатель девяти шахматных «Оскаров».Мультатули Пётр Валентинович – российский публицист и историк. Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и исторического архивоведения Московского государственного института культуры. Член Императорского православного палестинского общества.Шуфрич Нестор Иванович – украинский историк и педагог, инженер, политик. Кандидат экономических наук. Народный депутат Украины. Один из лидеров Социал-демократической партии Украины.Смирнов Димитрий Николаевич – священнослужитель Русской православной церкви (митрофорный протоиерей), церковный и общественный деятель.И эта информация размещается и распространяется в открытом доступе, без цензуры и ограничений. Втоптать в грязь и опорочить честные имена, заменить героев на нацистов, вот цель политики современной Украины.К сожалению, сегодня нацистские идеалы в Украине не потеряли своей актуальности, а приобрели новую форму: если раньше губили тела, сегодня губят души.