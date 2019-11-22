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Гончарук заявил об отсутствии на Украине топ-коррупционеров

22 ноября 2019, 21:24  •  56 • Украина
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук выразил мнение, что в стране больше не осталось коррупционеров, занимающих высшие должностные посты и в ближайшее время коррупция будет искоренена на всех уровнях.
 
РИА Новости
 

«Сегодня на Украине абсолютно нет коррупции на топ-уровне. Совсем скоро, уверен, коррупции не будет на всех уровнях», — написал он на своей странице в Facebook после участия в первом инвестиционном саммите Европейского банка реконструкции и развития.

По его словам, в настоящее время на Украине наблюдаются «хорошие макроэкономические показатели», снижается уровень инфляции, укрепляется международный рейтинг страны.

В конце октября украинский президент Владимир Зеленский призвал добиться заслуженного наказания для топ-коррупционеров.

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