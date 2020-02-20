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Гончарук вылетел в Новые Санжары из-за ситуации с эвакуацией из Китая
20 февраля 2020, 20:09 • 21 • Украина
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук вылетел в посёлок Новые Санжары, где местные жители протестуют против пребывания там на карантине 73 человек, эвакуированных из Китая.
© Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
«Неотложно вылетаю в Полтавскую область. Оперативный штаб правительства будет работать в Новых Санжарах», — написал Гончарук в Telegram-канале.
20 февраля из Ухани в Харьков были эвакуированы спецрейсом 73 человека. После прохождения необходимых процедур их отправили на карантин в медицинский центр Национальной гвардии Украины, расположенный в посёлке Новые Санжары Полтавской области.
В связи с этим местные жители устроили акции протеста. Президент Украины Владимир Зеленский уже осудил данные демонстрации.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что полицейские задержали ряд протестующих против размещения в Полтавской области эвакуированных из Китая.
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