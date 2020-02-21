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Гончарук рассказал о причинах «тайной» эвакуации украинцев из Ухани

21 февраля 2020, 15:39  •  38 • Украина
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, что эвакуация украинцев из китайской Ухани проводилась в режиме секретности в интересах безопасности граждан и из-за возможных провокаций и «спецопераций».
 
Reuters
 

«Операция, которая была проведена, является беспрецедентной в истории Украины... Первое, о чём мы думали, — это безопасность людей, которых будут везти, безопасность людей, которые будут проживать на территориях вокруг. В отношении них могли произойти провокации, спецоперации и так далее», — цитирует его Интерфакс-Украина.

Украинский премьер рассказал, что власти держали в тайне маршрут следования автобусов, перевозивших украинцев, прибывших из Китая, а также место их размещения.

«Для этого мы собирались и в режиме «для служебного пользования», фактически в тайном режиме, принимали решение на оперативном штабе. Абсолютно очевидно, что в таких условиях мы не можем за неделю, за две кого-то информировать», — добавил он.

При этом Гончарук опроверг предположение о том, что решение о размещении эвакуированных из Ухани украинцев в Новых Санжарах было принято в последний момент.

«С самого начала был определён перечень из приблизительно десяти объектов, которые были выбраны по параметрам, предоставленным медиками. За три дня до принятия людей, когда фактически принималось решение об отправке самолёта в Китай, у нас было три объекта, которые готовы были принять эвакуированных», — уточнил глава кабмина Украины.

По его словам, окончательное решение в пользу посёлка в Полтавской области было принято за день до отправки туда граждан.

Ранее Гончарук назвал беспорядки из-за эвакуации украинцев из Ухани в Полтавскую область частью внутренней и внешней информационной войны против Украины.

20 февраля Украина эвакуировала из КНР 45 своих граждан и 27 иностранцев, которых было решено направить на карантин в медицинский центр Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области. Решение властей вызвало протесты со стороны местных жителей, эти протесты переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией.

Подробности — в материале RT.

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