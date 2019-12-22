Гончарук рассказал о плюсах соглашения по газу с Россией для украинцев

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, чем полезно для украинского бизнеса и граждан страны подписание пятилетнего соглашения с Россией на транзит газа.

«Что это означает для украинского бизнеса и украинцев? Это означает, что этой зимой цена на газ расти не будет», — сказал он в обращении, опубликованном на странице в Facebook.

Как отметил премьер, тариф на прокачку газа устанавливается по европейским правилам. Таким образом, Киев «не станет заложником двусторонних переговоров», сказал Гончарук, отметив, что при определении тарифа будет оказана помощь со стороны независимого регулятора.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал, что компания подпишет с «Оператором ГТС Украины» межоператорское соглашение, а «Нафтогаз Украины» — транспортное соглашение на бронирование мощностей газотранспортной системы.

Транспортные мощности будут забронированы на пять лет в объёме 225 млрд куб. м, в том числе 65 млрд куб. м на 2020 год и по 40 млрд куб. м на последующие годы «при условии установления конкурентного тарифа».

Как отметил российский вице-премьер Дмитрий Козак, Москва и Киев в связи с продолжением транзита газа открыли «форточку возможностей» для достижения других договорённостей.