Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мощное алиби закладчицы адской машинки
Запад зашёл с козырей, чтобы Лукашенко сдал Белоруссию (Руслан Осташко)
На Украине подключили к сети энергоблок Запорожской АЭС после ремонта
Зюганов посулил досрочные выборы президента России в 2020 году
Главная / Украина

Гончарук рассказал о плюсах соглашения по газу с Россией для украинцев

22 декабря 2019, 13:09  •  84 • Украина
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, чем полезно для украинского бизнеса и граждан страны подписание пятилетнего соглашения с Россией на транзит газа.
 
Reuters
 

«Что это означает для украинского бизнеса и украинцев? Это означает, что этой зимой цена на газ расти не будет», — сказал он в обращении, опубликованном на странице в Facebook.

Как отметил премьер, тариф на прокачку газа устанавливается по европейским правилам. Таким образом, Киев «не станет заложником двусторонних переговоров», сказал Гончарук, отметив, что при определении тарифа будет оказана помощь со стороны независимого регулятора.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал, что компания подпишет с «Оператором ГТС Украины» межоператорское соглашение, а «Нафтогаз Украины» — транспортное соглашение на бронирование мощностей газотранспортной системы.

Транспортные мощности будут забронированы на пять лет в объёме 225 млрд куб. м, в том числе 65 млрд куб. м на 2020 год и по 40 млрд куб. м на последующие годы «при условии установления конкурентного тарифа».

Как отметил российский вице-премьер Дмитрий Козак, Москва и Киев в связи с продолжением транзита газа открыли «форточку возможностей» для достижения других договорённостей.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



84
Источник
Похожие новости
21 декабря 2019, 14:24
«Газпром» и Украина готовят межоператорское соглашение в Вене
22 декабря 2019, 09:54
«Серьёзный шаг вперёд»: как новый контракт о транзите газа повлияет на российско-украинские отношения
21 декабря 2019, 20:54
«Либо он самый несчастный парень в мире, либо лжец»: фанаты высмеяли заявление Зозули о непричастности к национализму
22 декабря 2019, 06:39
На Украине подключили к сети энергоблок Запорожской АЭС после ремонта
21 декабря 2019, 17:39
На Украине рассчитывают на подписание соглашений по газу до 29 декабря
21 декабря 2019, 17:39
Козак рассказал о «форточке возможностей» для России и Украины
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 декабря 2019, 11:54
Газовая алчность Киева грозит новым Чернобылем
20 декабря 2019, 02:54
"Путин что-то задумал?": Спокойствие президента России на пресс-конференции насторожило соцсети
20 декабря 2019, 06:09
"Нужно отменить": Европарламент выдвинул требование к России по "иноагентам"
16 декабря 2019, 07:54
"Отказались взлетать": В США пассажирку самолёта заставили снять майку из-за надписи
21 декабря 2019, 01:24
Козак раскрыл детали согласованного контракта России и Украины по газу
22 декабря 2019, 00:24
Пока в Киеве радовались провалу "Северного потока", Nord Stream 2 разбил все надежды "Нафтогаза"
19 декабря 2019, 17:09
Путин шуткой заставил весь зал смеяться над украинским журналистом Цимбалюком. А после дал шанс
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.