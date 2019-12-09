Гончарук рассказал о плане по реинтеграции Донбасса

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в эфире телеканала «1+1», что план по реинтеграции Донбасса заключается в дипломатическом урегулировании.

Он уточнил, что о сдаче интересов и отказе от территориальной целостности «не может идти речи».

«План А состоит в том, чтобы урегулировать этот конфликт дипломатическим путём», — цитирует РИА Новости Гончарука.

7 декабря в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины приняли один из сценариев реинтеграции Донбасса, который намерены реализовывать как основной.