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Гончарук рассказал о плане по реинтеграции Донбасса
09 декабря 2019, 00:09 • 63 • Украина
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в эфире телеканала «1+1», что план по реинтеграции Донбасса заключается в дипломатическом урегулировании.
Reuters © Oleksandr Klymenko
Он уточнил, что о сдаче интересов и отказе от территориальной целостности «не может идти речи».
«План А состоит в том, чтобы урегулировать этот конфликт дипломатическим путём», — цитирует РИА Новости Гончарука.
7 декабря в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины приняли один из сценариев реинтеграции Донбасса, который намерены реализовывать как основной.
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