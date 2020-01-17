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Гончарук прибыл в Верховную раду

17 января 2020, 13:09  •  78 • Украина
Украинский премьер-министр Алексей Гончарук, который 17 января объявил, что написал заявление об отставке, прибыл в здание Верховной рады, где проходит заседание.
 
© Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
 

Об этом сообщает ТАСС. 

Отмечается, что в украинский парламент также прибыли все члены правительства Украины.

Ранее спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что в украинском кабмине проходят консультации в связи с поданным Гончаруком заявлением об отставке.

Также Разумков объявил перерыв и попросил лидеров фракций украинского парламента собраться в его кабинете.

17 января Гончарук подал заявление об отставке после появления в соцсетях смонтированных аудиозаписей совещаний украинского правительства.

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