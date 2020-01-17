Гончарук прибыл в Верховную раду

Украинский премьер-министр Алексей Гончарук, который 17 января объявил, что написал заявление об отставке, прибыл в здание Верховной рады, где проходит заседание.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в украинский парламент также прибыли все члены правительства Украины.

Ранее спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что в украинском кабмине проходят консультации в связи с поданным Гончаруком заявлением об отставке.

Также Разумков объявил перерыв и попросил лидеров фракций украинского парламента собраться в его кабинете.

17 января Гончарук подал заявление об отставке после появления в соцсетях смонтированных аудиозаписей совещаний украинского правительства.