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Гончарук пошутил о выплате ипотеки на Украине «торговлей оружием»
24 февраля 2020, 15:09 • 84 • Украина
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в настоящее время из-за высоких процентных ставок ипотека для многих граждан остаётся недоступной, пошутив, что для выплаты такой ипотеки придётся торговать наркотиками или оружием.
РИА Новости
«Даже если сейчас говорить о рынке ипотеки, то он недоступен, так как очень высокий. То есть, даже не знаю, наркотиками надо, наверное, либо оружием торговать для того, чтобы выплачивать такую ипотеку. Сегодня это кабала», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».
Как подчеркнул председатель правительства, ипотека под 10% в этом году является одной из главных задач.
«Если банки дёшево будут кредитовать экономику, это даст возможность и даст ресурс развиваться, вкладывать деньги, скажем, в реальный сектор», — добавил он.
Ранее Гончарук не исключил, что на Украине может появиться новый вице-премьер по экономическому блоку.
Осенью 2019 года премьер Украины заявлял, что намерен добиться роста ВВП страны на 40% в течение последующих пяти лет.
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