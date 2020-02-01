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Гончарук поручил организовать эвакуацию украинцев из Китая

01 февраля 2020, 01:09  •  64 • Украина
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил ряду министерств разработать план и организовать эвакуацию украинцев из Китая из-за коронавируса.
 
© Ye Aung THU / AFP
 

«МИД, ДСНС, Минобороны и Мининфраструктуры должны оперативно разработать план и организовать эвакуацию граждан Украины с территории Китая из-за вспышки инфекции», — написал Гончарук в своём Telegram-канале.

Он отметил, что ожидает получить в понедельник, 3 февраля, план мероприятий от Минздрава для защиты страны от проникновения коронавируса.

Также, по словам Гончарука, правительство Украины рассматривает «целесообразность установления режима повышенной готовности в рамках единой государственной системы гражданской защиты».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству усилить меры по предотвращению проникновения коронавируса в страну.

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