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Гончарук оценил голосование Рады по поводу рынка земли
13 ноября 2019, 19:39 • 122 • Украина
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал решение Верховной рады поддержать законопроект об открытии рынка земель сельхозназначения.
РИА Новости
Об этом говорится на сайте кабмина Украины.
«13 ноября — день, который войдёт в историю Украины. Народные депутаты проголосовали за либерализацию украинского рынка земли. Заканчивается эпоха, где народу — мораторий, а «своим людям» — всё», — сказал он.
По его словам, данный закон позволит Украине осуществить «переход от феодализма к реальным рыночным отношениям».
«Украинцы имеют право свободно распоряжаться своим имуществом», — заключил он.
Ранее Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект об открытии рынка земель сельхозназначения.
12 ноября пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, комментируя соответствующий законопроект, отметила, что иностранцы лучше распоряжаются украинской землёй, чем сами украинцы.
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