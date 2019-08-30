Гончарук объяснил решение оставить Авакова в правительстве Украины

Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил решение оставить в правительстве министра внутренних дел Арсена Авакова.

«Главный довод — в условиях войны, молодого правительства, которое не имеет опыта, он отвечает за самый большой блок по безопасности», — цитирует Интерфакс-Украина премьера.

По словам председателя правительства, также учитывалось то, что Аваков «принимал участие в обеспечении честных выборов».

«По совокупности команда приняла решение его оставить», — добавил Гончарук.

Как отметил премьер, если у прессы или гражданского общества «будут конкретные претензии по сути, человек должен будет уйти».

«Это, кстати, касается не только Авакова», — подчеркнул он.

29 августа Верховная рада нового созыва избрала премьер-министром Украины Алексея Гончарука.

Гончарук представил на рассмотрение парламента состав своего кабинета, в который вошли 15 министров и два вице-премьера.

На посту главы МВД было предложено сохранить Авакова.

Подробнее — в материале RT.