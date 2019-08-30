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Гончарук объяснил решение оставить Авакова в правительстве Украины
30 августа 2019, 19:39 • 43 • Украина
Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил решение оставить в правительстве министра внутренних дел Арсена Авакова.
© NurPhoto Gettyimages.ru
«Главный довод — в условиях войны, молодого правительства, которое не имеет опыта, он отвечает за самый большой блок по безопасности», — цитирует Интерфакс-Украина премьера.
По словам председателя правительства, также учитывалось то, что Аваков «принимал участие в обеспечении честных выборов».
«По совокупности команда приняла решение его оставить», — добавил Гончарук.
Как отметил премьер, если у прессы или гражданского общества «будут конкретные претензии по сути, человек должен будет уйти».
«Это, кстати, касается не только Авакова», — подчеркнул он.
29 августа Верховная рада нового созыва избрала премьер-министром Украины Алексея Гончарука.
Гончарук представил на рассмотрение парламента состав своего кабинета, в который вошли 15 министров и два вице-премьера.
На посту главы МВД было предложено сохранить Авакова.
Подробнее — в материале RT.
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