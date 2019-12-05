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Гончарук обсудил «Северный поток — 2» с премьером Швеции

05 декабря 2019, 01:54  •  25 • Украина
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук провёл переговоры со шведским коллегой Стефаном Лёвеном, в рамках которых стороны обсудили газопровод «Северный поток — 2».
 
Reuters © Stine Jacobsen
 

Об этом говорится на сайте украинского кабмина.

«Функционирование газопроводов на территории Евросоюза должно осуществляться в строгом соответствии с нормами европейского законодательства, в частности, газовой директивы ЕС. Важно, чтобы в отношении «Северного потока — 2» страны — члены ЕС не делали никаких исключений», — заявил он во время встречи.

Также на встрече Гончарук поднял вопрос двустороннего сотрудничества шведского и украинского правительств.

Премьер Украины выразил надежду на поддержку Швеции в рамках стратегии помощи для стран Восточной Европы на 2021—2027 годы в создании по всей территории Украины сети офисов европейской интеграции.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг газопровода «Северный поток — 2».

В ноябре заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с НСН оценил заявление американского сенатора Теда Круза о возможном введении санкций в отношении компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

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