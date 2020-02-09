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Гончарук не исключил появления на Украине вице-премьера по экономике
09 февраля 2020, 23:39 • 75 • Украина
Новый вице-премьер по экономическому блоку может появиться на Украине, заявил глава украинского правительства Алексей Гончарук в эфире телеканала ICTV.
© Алексей Гончарук Facebook
Украинский премьер отметил, что усиление экономического блока необходимо для привлечения инвестиций.
«Нам точно нужен человек в правительстве, который будет координировать министерства экономического блока — экономики, энергетики, инфраструктуры — с точки зрения привлечения инвестиций и для того, чтобы защищать промышленность… Это может быть новый вице-премьер», — подчеркнул Гончарук.
По его словам, также в правительстве подумывают об усилении социального блока.
Ранее Гончарук анонсировал сокращение в 2020 году госаппарата Украины минимум на 10%.
В сентябре 2019 года он заявил о намерении добиться роста ВВП Украины на 40% за пять лет.
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