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Гончарук не исключил появления на Украине вице-премьера по экономике

09 февраля 2020, 23:39  •  75 • Украина
Новый вице-премьер по экономическому блоку может появиться на Украине, заявил глава украинского правительства Алексей Гончарук в эфире телеканала ICTV.
 
© Алексей Гончарук Facebook
 

Украинский премьер отметил, что усиление экономического блока необходимо для привлечения инвестиций.

«Нам точно нужен человек в правительстве, который будет координировать министерства экономического блока — экономики, энергетики, инфраструктуры — с точки зрения привлечения инвестиций и для того, чтобы защищать промышленность… Это может быть новый вице-премьер», — подчеркнул Гончарук.

По его словам, также в правительстве подумывают об усилении социального блока.

Ранее Гончарук анонсировал сокращение в 2020 году госаппарата Украины минимум на 10%.

В сентябре 2019 года он заявил о намерении добиться роста ВВП Украины на 40% за пять лет.

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