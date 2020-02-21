Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Лично Эрдогану большой кукиш": военкор Блохин объяснил дерзость Турци...
Нет "сотен тысяч" беженцев из Идлиба. Есть колонны боевой техники из Т...
«Не хотели бы говорить про худшие сценарии»: как в России оценивают обстановку в...
Россия не повелась на блеф Эрдогана и выпустила "гусей"
Главная / Украина

Гончарук назвал риски для Украины без контракта по газу с Россией

21 февраля 2020, 22:09  •  71 • Украина
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Киеву не удалось заключить контракт на транзит российского газа, стоимость энергетических ресурсов в стране выросла бы в три или четыре раза.
 
РИА Новости
 

«У нас заканчивался контракт с россиянами с 1 января, и существовал серьёзный риск, что мы потеряем этот транзит. Это привело бы к подорожанию энергетических ресурсов для предприятий и граждан и существенно ударило бы по экономике страны», — приводит NEWSONE слова Гончарука во время выступления в Верховной раде с отчётом о работе правительства. 

Украинский премьер также подчеркнул, что соглашение о транзите газа с Россией было достигнуто за «рекордные» четыре месяца.

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко, комментируя в Facebook слова Гончарука, уточнил, что заключение нового контракта о транзите газа с Россией стало возможным благодаря договорённостям с «Газпромом» по взаимному отказу от судебных исков.

В конце 2019 года Россия и Украина подписали договор по транзиту газа, а также договорились об урегулировании взаимных претензий.

Украина также обязалась снять аресты на имущество, активы и денежные средства «Газпрома».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



71
Источник
Похожие новости
21 февраля 2020, 12:24
Зеленский пообещал эвакуировать оставшуюся в КНР из-за собаки украинку
21 февраля 2020, 18:54
Турчинов назвал причины отказа Украины объявлять войну России
20 февраля 2020, 23:24
СМИ сообщают о беспорядках на Украине из-за приезда эвакуированных из КНР
21 февраля 2020, 12:24
Премьер Украины назвал протесты в стране частью информационной войны
21 февраля 2020, 09:09
Поражение «Бенфики» в Харькове, камбэк «Рейнджерс» и два хет-трика: чем запомнились первые матчи 1/16 финала Лиги Европы
21 февраля 2020, 18:54
Порошенко считает Путина «опаснее коронавируса»
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 февраля 2020, 04:09
"Крыса, вор, садист": Сотрудница "Эха Москвы" из США оскорбила силовиков России - соцсети
15 февраля 2020, 03:24
"Или мы вводим санкции, или они подвинутся": Лукашенко поставил Москве условия
15 февраля 2020, 03:24
Зеленский хочет затмить речь Путина в Мюнхене - источники
15 февраля 2020, 19:39
"Украинский феномен": Скабеева тонко поддела Зеленского за Крым
16 февраля 2020, 05:24
Двуличие Лукашенко ударило по белорусскому рублю (Руслан Осташко)
15 февраля 2020, 09:39
«Русские тут отдыхают и расслабляются»: пассажир Diamond Princess рассказал об обстановке на лайнере во время карантина
19 февраля 2020, 11:54
Провокация в Донбассе началась с "форменной истерики" Зеленского. Готовятся взять Крым?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.