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Гончарук назвал главное достижение Украины за 10 лет

25 февраля 2020, 13:54  •  74 • Украина
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о главном достижении страны за прошедшие 10 лет.
 
© Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
 

Об этом сообщает «Укринформ».

«Главным достижением нашей страны за последние 10 лет является демократия, и как демократия мы уже состоялись. Конечно, это делает нас более уязвимыми... главное, что у нас есть дух свободы и желание меняться. Мы точно как страна в этом плане уже состоялись», — сказал он.

Вместе с этим Гончарук добавил, что теперь главной задачей государства является трансформация украинской экономики, над чем и работает нынешнее правительство.

«Это рынок земли, рынок труда, рынок капитала», — отметил политик.

Также премьер выразил уверенность в том, что Украина сможет измениться в ближайшее время и украинское государство станет «одним из наиболее успешных и интересных в мире».

В сентябре 2019 года Гончарук заявил, что намерен добиться роста ВВП Украины на 40% в течение последующих пяти лет.

Позднее депутат Верховной рады Александр Дубинский обвинили премьера во вранье в связи с данным обещанием.

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